5 أطفال دخلوا غينيس للعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:39 مساءً - يمتلك بعض الأطفال حول العالم المواهب المميزة في بعض المجالات الفنية أو الرياضية وغيرها، حيث يتفردون بصفات تميزهم عن غيرهم من أقرانهم، وقد جعلتهم يحطمون الأرقام القياسية العالمية بمواهبهم، ومما نشره موقع غينيس للأرقام العالمي، نعرض لأهم الأرقام التي أحرزها الأطفال في 2020.

طفل أميركي أصغر عالم نووي في العالم

أصغر عالم نووي

استطاع الطفل الأميركي (13 عاماً) جاكسون أوسوالت أن يحقق لنفسه لقباً مهماً في عالم الأبحاث النووية، إذ أصبح أصغر من بنى مفاعلاً نووياً فعالاً في العالم، ما أدخله "موسوعة غينيس" للأرقام القياسية لسنة 2021 من أوسع أبوابها.

وحسب ما نشره موقع الموسوعة من معلومات عن الطفل الأمريكي، فإنه استطاع قبل ساعات قليلة من ذكرى ميلاده الثالث عشر، القيام بدمج ذرتين من الديوتيريوم باستخدام مفاعل نووي كان قد صنعه بنفسه. وقام بكل هذا بغرفته الخاصة في منزل الأسرة بمدينة ممفيس في ولاية تينيسي جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

طفل بريطاني يحفظ 129 مقدمة كتاب

التفوق في القراءة

استطاع الطفل البريطاني مونتي لورد 14 عاماً أن يحفظ 129 من مقدمات الكتب الشهيرة مثل سلسلة هاري بوتر، ومسرحيات ويليام شكسبير وغيرها.

ما أهله للدخول في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية متفوقاً على صاحب الرقم السابق الذي حققه رجل هندي بـ30 كتاباً فقط.

وتحدى الطفل والده فابيان لورد، وهو منتج تلفزيوني، على الدخول في موسوعة الأرقام القياسية، ثم جلس في أحد الفصول الدراسية في مدرسته ببريطانيا، وتم تصويره وهو يقرأ السطور الأولى لـ129 كتاباً بشكل صحيح دون أخطاء.

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

طفل بريطاني يحل أسئلة الرياضيات في دقيقة

مسألة الرياضيات في دقيقة

تمكن الطفل "نادوب جيل" من ديربشاير في إنجلترا والبالغ من العمر 10 سنوات من حل 196 سؤالاً في الضرب والقسمة بواقع ثلاث إجابات كل ثانية!

طفل هندي يدخل موسوعة غينيس بفضل هدية والده

أصغر مبرمج

دخل أركام تالسانيا، طفل يبلغ من العمر 6 سنوات موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل هدية قدمها له والده. حيث أصبح أصغر مبرمج في العالم، وذلك بعد أن تمكن من إتقان لغة برمجة بايثون.

وقال أركام: "والدي علمني ذلك، وقد بدأت في استخدام الجهاز اللوحي عندما كان عمري عامين، وفي الثالثة، اشتروا لي أدوات على أنظمة تشغيل iOS وWindows. علمت في وقت لاحق أن والدي يعمل في بايثون".

وتجدر الإشارة إلى أنه اجتاز اختبار شهادة Microsoft في مركز اختبار Pearson VUE.

طفل هندي يتعرف إلى 50 شخصية كرتونية في دقيقة

شدة الملاحظة

نشرت موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة مقطع فيديو يُظهر طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات من الهند، وهو يتعرّف إلى 50 شخصيّة كرتونيّة في دقيقة واحدة.

وكان الطفل شريش نيرغاف حطّم مسبقاً رقماً قياسيّاً عندما حدّد أكبر عدد من شعارات السيّارات في دقيقة واحدة، بحسب موقع "يو بي أي".

وتعرّف الطفل إلى 50 شخصيّة خلال الفترة الزمنية القصيرة، وهي شخصيّات من العروض الشعبيّة مثل باو باترول وفتيات القوة وذا جتسونز وغيرها الكثير.