علاجات سريعة للتخلص من فقدان حاسة الشم والتذوق

أسباب عديدة لفقدان حاسة الشم والتذوق، يمكن بعلاجات طبيعية سريعة من مطبخك علاج فقدان حاسة الشم والتذوق بمكونات طبيعية من مطبخك.

إليك أبرز تلك العلاجات:

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خل التفاح

من المعروف أن خل التفاح يعالج عدوى الأنف واحتقان الأنف والجيوب الأنفية التي قد تؤدي إلى فقدان حاسة الشم والتذوق. هذا يرجع إلى الأنشطة المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات لخل التفاح.

ما يجب القيام به: إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ، وتناوله مرتين يومياً. يمكنك أيضاً إضافة العسل لمذاق أفضل.

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الثوم

قد تساعد الخصائص المضادة للميكروبات للثوم على تخفيف احتقان الممرات الأنفية واستعادة حاسة الشم والتذوق. كما أن حمض الريسينوليك الموجود في الثوم له خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في تخفيف مشاكل التنفس بسبب الانسداد عن طريق تقليل الالتهاب.

ماذا أفعل: غليان 2 - 3 فصوص من الثوم، ثم نصفي المزيج ثم نشرب الماء مرتين في اليوم للتخلص السريع. يمكن أيضاً إضافة قليل من الملح لمذاق أفضل.

الهيل

هو أحد العلاجات المنزلية المعروفة على نطاق واسع لعلاج اضطرابات حاسة الشم والذوق. تساعد رائحة الهيل المميزة على فتح احتقان الأنف واستعادة حاسة الشم والذوق.

ما يجب القيام به: يمكن تناول الهيل مباشرة عن طريق الفم أو تحضير شاي الهيل وتناوله.

النعناع

هو عشب طبي يستخدم في علاج أعراض البرد والإنفلونزا التي ترتبط بقمع حاسة الشم والتذوق. تساعد في تقليل التهاب غرف الأنف وإزالة الاحتقان.

ما يجب القيام به:

يمكن استخدام النعناع بطريقتين لعلاج فقدان حاسة الشم والذوق. أولاً، اغلي أوراقها وحضري الشاي وتناوليه على الأقل 2 - 3 مرات في اليوم لنتائج أفضل.

ثانياً، إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى الماء المغلي واستنشاق البخار للتخفيف من احتقان الأنف.

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زيت جوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز الهند في طرق سحب الزيت لعلاج التهاب الحلق ومشاكل الرئة الأخرى التي قد تسببت في فقدان حاسة التذوق والشم. يساعد الزيت في عكس التهابات الرئة التحسسية والتهاب القصبة الهوائية.

ما يجب القيام به:

تدوير زيت جوز الهند في الفم لمدة 5 - 10 دقائق، ثم البصق والفرشاة مرة واحدة فقط في اليوم، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح.

البقاء رطباً

البقاء رطباً هو أسهل طريقة لمنع فقدان حاسة الشم والذوق أو التحكم فيه. يساعد الماء على منع جفاف الفم واستعمار البكتيريا مما قد يؤدي إلى مشاكل الأسنان الأخرى. ماذا أفعل: اشرب كوباً من الماء كل ساعة.

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نصائح صحية أخرى

تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الحليب والمأكولات البحرية حيث يرتبط نقصها أيضاً بفقدان حاسة الشم والتذوق. استهلاك أطعمة مثل الدجاج والأسماك؛ لأنها قد تساعد في تحسين الطعم.

الأطعمة المليئة بالزنك مثل الحبوب الكاملة والمكسرات مفيدة أيضاً. استخدام الفرشاة والخيط يومياً للحفاظ على نظافة الفم.

إجراء فحوصات منتظمة لأن بعض الحالات الأساسية مثل مرض الزهايمر يمكن أن تكون أيضاً سبباً لاضطرابات حاسة الشم والذوق.

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الإقلاع عن التدخين، إضافة الأعشاب ذات النكهة مثل الأوريجانو أو الفلفل الحار لتعزيز حاسة التذوق والشم.

تجنب تناول الأطعمة شديدة السخونة، تجنب الأطعمة المصنعة لأنها شديدة السكرية والملوحة، وقد يؤدي تناولها في كثير من الأحيان إلى عادة تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر أو الملح.