شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للصحة العالمية لمناقشة استراتيجية مواجهة سلالة كورونا الجديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 سيعقد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اجتماعاً لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ، على ما أعلن الثلاثاء المدير الإقليمي للمنظمة.

وقال هانس كلوغ في تغريدة إنه استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بـ"متابعة الوضع عن كثب" و"سيجمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر"، بدون أن يحدد موعداً للقاء.

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