شكرا لقرائتكم خبر عن «بيونتيك» تؤكد قدرتها على توفير لقاح جديد في حال تحوّل فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكدت شركة «بيونتيك» أن اللقاح الحالي الذي طورته الشركة مع شركة فايزر فعال مع السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 20».
وأضافت الشركة، أنها تستطيع إنتاج لقاح جديد للتغلب على تحور فيروس الجديد، في 6 أسابيع.
يأتي ذلك، في ظل التداعيات الصحية للسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي بدأت بالانتشار في بريطانيا ودول أوروبا.
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