216 إصابة جديدة بكورونا في السودان.. وارتفاع الوفيات لـ1468

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة، و112 حالة شفاء.

وأكدت الوزارة وفق تقريرها التراكمي ارتفاع الحالات إلى 23316 حالة، متضمنة 1468 حالة وفاة، و13524 حالة شفاء، وأشار التقرير إلى تسجيل 4 ولايات فقط حالات جديدة من 18 ولاية بالبلاد.



وفرضت اللجنة العليا للطوارئ إجراءات واحترازات صحية منها تقليل نسبة العاملين في المؤسسات الحكومية بنسبة 50%.



وأصدرت سلطة الطيران المدني في السودان، الاثنين، قرار حظر دخول الركاب القادمين من دول بريطانيا وهولندا وجنوب افريقيا، وأخطرت جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار اعتبارا من 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى 5 يناير/ كانون الثاني.