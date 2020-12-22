السعودية تكشف حقيقة ظهور أعراض غير متوقعة للقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أن الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا يتمتعون بصحة جيدة وعافية.

ونفى العالي، الثلاثاء، ظهور أي أعراض غير متوقعة على من تلقوا تطعيم كورونا.



ودعا العالي، في بيان على صفحة وزارة الصحة السعودية عبر موقع "تويتر"، جميع المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وناشد الجميع التواصل مع الوزارة للحصول على أي استفسار، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أنه من المتوقع أن تحصل المملكة على لقاحي كورونا الروسي والصيني في 2021، إضافة إلى لقاحات كورونا الأخرى، مثل لقاح فايزر-بيونتيك.

وذكر وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، عبد الله عسيري الإثنين أن المملكة تجري محادثات مع روسيا والصين للحصول على لقاحات لفيروس كورونا، بعد أن تبنت المملكة برنامجا لاستيراد لقاح فايزر-بيونتيك.

وأوضح أن "المملكة تلقت 3 شحنات من لقاحات فايزر، وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علما بأن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجانا، بمن فيهم الوافدون".

وكان وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، قد تلقى جرعة من لقاح كورونا، مع انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد الفيروس الخميس الماضي.