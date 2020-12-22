إنفوجراف.. سلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة لكورونا المستجد المكتشفة في بريطانيا تسبب عدوى أكثر خطورة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، على لسان ماريا فان كيركهوف المسؤولة عن ملف جائحة (كوفيد-19)، الإثنين، إن السلالة الجديدة لا تؤثر على فاعلية الاختبارات التشخيصية واللقاحات المتاحة.
وصرحت ماريا فان كيركهوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف بأن مسؤولين بريطانيين أخبروا المنظمة أنهم "يرون أن هذه السلالة ليس لها أي تأثير على اللقاح".
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز المعلومات عن سلالة كورونا الجديدة.
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