شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم أمريكيين أصحاب الأولوية بلقاح مودرنا فى ظل ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تطعيم بعض الأمريكيين من ذوي الأولوية بلقاح مودرنا، اللقاح الثاني للوقاية من كورونا الذى حصل على تصريح استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في ظل ارتفاع حالات الإصابات بكورونا في أمريكا، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.

وكان أحد أوائل الأشخاص الذين حصلوا على جرعة عامة من لقاح Moderna طبيبًا في تكساس يكافح الفيروس بالعمل المتواصل لمدة 277 يومًا متتاليًا.

قال الدكتور جوزيف فارون، وهو يحمل علبة من الجرعات قبل وقت قصير من تطعيمه: "هذا يشبه الحصول على الذهب..أنا لا أبكي، لكنني اقتربت كثيرًا ... هل تعرف كم عدد الأرواح التي يمكنك إنقاذها بهذا؟"

كان فارون أول شخص في مستشفاه يحصل على اللقاح في محاولة لطمأنة الموظفين ومجتمع الأقليات إلى حد كبير الذي يخدمه أن اللقاح آمن.

حتى يوم أمس، أصيب ما لا يقل عن 18.01 مليون شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 319 ألف شخص في الولايات المتحدة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

قال فارون، طبيب الرعاية الحرجة ورئيس الموظفين في مركز يونايتد ميموريال الطبي في هيوستن، إنه وقع عددًا أكبر بكثير من شهادات الوفاة خلال هذا الوباء مما كان يتخيله وقد أصيب بعض موظفيه بالفيروس.

وأوضح إن العاملين في وحدة كوفيد سيحصلون على اللقاح أولاً ثم يتبعهم الموظفون المعينون في غرفة الطوارئ.

سيتم تطعيم الدكتور أنتوني فوسي والدكتور فرانسيس كولينز ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار ضد Covid-19 يوم الثلاثاء.

اعتبارًا من صباح أمس الاثنين، تلقى أكثر من 614000 أمريكي لقاحًا، وفقًا لمركز Covid Data Tracker التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسيتعين على معظم الأمريكيين الانتظار شهورًا قبل الحصول على لقاحاتهم.

في غضون ذلك، تستمر الإصابات الجديدة، ودخول المستشفيات والوفيات في الارتفاع مما دفع خبراء الصحة لحث الجمهور على البقاء في المنزل في أسبوع عيد الميلاد.

وقالت عالمة الأوبئة الدكتورة سيلين جوندر: "هذا ليس وقت السفر حقًا لكن الملايين من ركاب شركات الطيران تجاهلوا هذه النصائح وسافروا خلال عطلة نهاية الأسبوع.يخاطر المسافرون الآن بالإصابة بفيروس كورونا الذي قد يكون أكثر عدوى."