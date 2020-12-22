شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة بيونتك: لقاح فايزر فعال ضد سلالة كورونا الجديدة فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيجور شاهين الرئيس التنفيذى لشركة بيونتك الألمانية أن اللقاح الخاص بكورونا الذى أنتجته الشركة بالتعاون مع شركة فايزر سيكون فعال على الأرجح ضد السلالة الجديدة التى ظهرت فى المملكة المتحدة، وتم بالفعل إجراء الاختبارات المعملية لأداء اللقاح ضد 20 نسخة متحولة من كورونا، وفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج".

وأوضح شاهين أنه سيتم الآن إجراء نفس الاختبارات على النسخة البريطانية الجديدة، ومن المفترض أن تستغرق نحو أسبوعين، وتستهدف معظم اللقاحات بروتين سبايك، الذى يسمح للفيروس بدخول الخلايا.

مؤكدا "هذا الفيروس له طفرات متعددة، لكن على حد علمنا، 99% من بروتين سبايك غير متحور"، مضيفا "دعونا نجرى التجربة ونحصل على النتيجة هذه دائمًا أفضل إجابة، لكننى أود أن أؤكد فقط على التزام الهدوء".

وقال علماء إن سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة فى بريطانيا تحمل طفرات قد تعنى أن الأطفال معرضون للإصابة بهذه السلالة مثل الكبار، خلافا للسلالات السابقة للفيروس.