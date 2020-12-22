شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الإصابة بـ كورونا ترتفع إلى 5 أضعاف ببريطانيا فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كبير المستشارين العلميين فى بريطانيا السير باتريك فالانس إن المملكة المتحدة لا تمتلك شيئا لمنع سلالة كورونا الجديدة من الدخول إلى أماكن أخرى، مع وجود أجزاء من ساسكس وهامبشاير وأوكسفوردشاير على وشك الدخول إلى المستوى الرابع من الإصابات.



ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا ببريطانيا

ووفقا لتقرير جريدة ميرور البريطانية mirror من المقرر أن يتعرض ملايين البريطانيين للقيود الوحشية فى غضون أسابيع، حيث تسبب سلالة متحولة من المرض الفوضى فى جميع أنحاء البلاد، ويأتى ذلك بعد وضع كل من إسكس ولندن فى المستوى 4، إلى جانب أجزاء أخرى من جنوب شرق وشرق إنجلترا.

وشهدت مناطق كراولى فى ساسكس وإيدن فى كمبريا وهامبشاير بورو رشمور ارتفاعات هائلة منذ بداية ديسمبر، حيث شهدت الحالات فى كرولى، الموجودة حاليًا فى المستوى 2 على الرغم من وجود منطقتين أخريين فى البلد فى المستوى 4، ارتفاعًا بمقدار 5 أضعاف في الحالات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأضاف كبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس أن السلالة سريعة الانتشار وموجودة فى كل مكان، قائلا: إننا بالفعل عاجزون عن "منع الفيروس من الدخول إلى أماكن أخرى".

وقال فى إفادة صحفية فى داونينج ستريت: "الدليل على هذا الفيروس أنه ينتشر بسهولة، إنه أكثر قابلية للانتقال، ونحن فى حاجة إلى التأكد من أن لدينا المستوى الصحيح من القيود المفروضة.

وارتفع معدل الإصابة فى البلدة من 40.9 اختبارًا إيجابيًا لكل 100000 شخص فى الأسبوع المنتهى فى 1 ديسمبر إلى 200.2 خلال فترة السبعة أيام التى انتهت فى 15 ديسمبر، وفقًا لتقارير ديلى ميل.

ومن المثير للقلق أن كل منطقة تقريبًا في إنجلترا حاليًا في المستوى 3 شهدت ارتفاعًا في معدلات الإصابة بـ كورونا فى الأسبوعين الماضيين، ومن بين 315 منطقة محلية فى إنجلترا شهدت 284 منطقة (90%) ارتفاعًا في معدلات الحالات، وشهدت 30 منطقة (10%) انخفاضًا، وتتزايد المخاوف من أن ملايين البريطانيين قد يعيشون في ظل القيود حتى عيد الفصح.