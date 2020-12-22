شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لقاحات أمريكى يتوقع تحور كورونا كل 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبير اللقاحات الأمريكى سكوت جوتليب طبيب وسياسى ومفوض إدارة الغذاء والدواء السابق FDA أن فيروس كورونا سيتطور ليجعل اللقاحات عديمة الفائدة كل ثلاث سنوات، وأضاف جوتليب لشبكة CNBC لا أعتقد أن هذا شىء نحتاج إلى تحديثه كل موسم، يمكننا إلقاء نظرة على السلالة السائدة ومحاولة تحديثها أكثر بشكل منتظم، اعتقدنا أنها يمكن أن تتحور كل عامين، أو ربما ثلاث سنوات، وكنت أقول إنه ربما قبل 6-8 أشهر.

أوضح مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق FDA أن سلالة الفيروس التاجى الجديدة فى بريطانيا تشير إلى أنها قد تكون مثل إنفلونزا الشتاء تلتف على المناعة الطبيعية واللقاحات، بل وتصبح غير قابلة للكشف عن طريق اختبارات المستضدات.

وأضاف أن السلالة الجديدة من كورونا فى المملكة المتحدة تشير إلى أن اللقاحات ستحتاج إلى تحديث منتظم، وأن الفيروس يمكن أن يصبح غير قابل للكشف عن طريق اختبارات المستضد والأجسام المضادة.



تحور كورونا تحور كورونا

وقال جوتليب: "نعتقد الآن أن هذا أكثر قابلية للانتقال، لا يبدو أنه قد طور البروتينات السطحية للفيروس بطريقة تتخطى لقاحاتنا أو مناعتنا السابقة، فى الواقع لا نعتقد أن هذا هو الحال".

وأضاف "لكن ما يشير إليه هذا هو أن الفيروس ربما يطور بروتيناته السطحية بطريقة لن تتعرف عليها الأجسام المضادة الموجودة لدينا الآن وسيتعين علينا تحديث اللقاحات".

فنحن نطور أجسامًا مضادة للعديد من المناطق المختلفة من هذا البروتين، لذلك حتى لو تحور جزء من هذا البروتين، ولم تعد بعض الأجسام المضادة تتعرف عليه، فستكون هناك أجسام مضادة لأجزاء أخرى من هذا البروتين، مضيفا أن الفيروس يمكن أن يتخطى تلك الاختبارات.

وتأتى تعليقات مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق FDA فى الوقت الذى تسببت فيه السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس العام 2021 لملايين البريطانيين، وحظرت سلسلة من الدول الرحلات الجوية من المملكة المتحدة بعد أن صرح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أن الفيروس التاجى المتحور يمكن أن يكون أكثر عدوى بنسبة 70%.