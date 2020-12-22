شكرا لقرائتكم خبر عن المضادات الحيوية لا تؤثر على فاعلية حبوب منع الحمل وتأخير الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخير الدورة الشهرية أبرزها الإجهاد أو الإصابة بمرض خطير يمكن أن يسبب تأخر الدورة الشهرية أو تخطيها أو تؤثر على فاعلية حبوب منع الحمل، ووفقًا لتقرير لموقع healthline هناك بعض الشائعات عن أن تناول المضادات الحيوية هو أحد هذه الأسباب التقرير العلمى التالى يرصد العلاقة بين المضادات الحيوية وتأخر الدورة الشهرية:

هل المضادات الحيوية تؤخر الدورة الشهرية؟

ليس من غير المألوف أن تواجه فترة متأخرة عما هو متوقع بعد تناول المضادات الحيوية، في حين أنه من المنطقي افتراض أن المضادات الحيوية هي المسؤولة عن هذا التغيير في الدورة الشهرية، إلا أنه لا يوجد في الواقع دليل علمي يدعم ذلك في الواقع، أظهرت الدراسات العلمية أن المضادات الحيوية لا تسبب تأخير الدورة الشهرية أو تغييرها.

هذا لا يعني أنه قد لا يكون لدى المرأة فترة تأخير بعد تناول المضادات الحيوية هذا يعني فقط أن المضادات الحيوية ليست الجاني الحقيقة هي أن أشياء كثيرة يمكن أن تؤخر الدورة الشهرية غالبًا ما تحدث هذه الأشياء خلال نفس الفترة الزمنية التي تتناول فيها المضادات الحيوية.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون سبب تأخر الدورة الشهرية هو الإجهاد إذا كنت لا تشعر بصحة جيدة وتحتاج إلى مضادات حيوية، فمن المحتمل أنك تحت ضغط يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تعرض جسمك لضغط بدني، والذي قد يزداد سوءًا إذا احتجت إلى التغيب عن العمل أو إلغاء الخطط.

حتى لو كنتِ لا تشعرين بالتوتر، فإن المرض بما يكفي لاحتياجك للمضادات الحيوية يمكن أن يكون كافيًا للتخلص من دورتك الشهرية لبضعة أيام لذا، فإن التأخير في دورتك الشهرية حقيقي ، فهو ليس بسبب المضادات الحيوية.

هل يؤثر تناول المضادات الحيوية على دورتك الشهرية على الإطلاق؟

لا يؤثر تناول المضادات الحيوية بشكل عام على دورتك الشهرية تم إثبات أن أحد المضادات الحيوية، وهو ريفامبين له أي تأثير على الدورة الشهرية يستخدم ريفامبين كعلاج لمرض السل ولكن لن تؤثر المضادات الحيوية الأخرى الأكثر شيوعًا على دورتك الشهرية.

هل سيؤدي تناول المضادات الحيوية إلى تقليل فعالية حبوب منع الحمل؟

المضاد الحيوي الوحيد الذي ثبت أنه يجعل تحديد النسل أقل فعالية هو ريفامبين، أظهرت الدراسات أن الريفامبين يمكن أن يغير المستويات الهرمونية في تحديد النسل مما قد يجعله أقل فعالية لم يتم إثبات أي تأثير للمضادات الحيوية الأخرى على هرموناتك ، لذلك من غير المحتمل أن يكون لها أي تأثير على تحديد النسل.

ومع ذلك ، يعتقد بعض الأطباء أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع قد لا يزال هناك خطر للتأكد من أنك محمي ، فإن استخدام طريقة احتياطية لمنع الحمل أثناء تناول المضادات الحيوية يعد فكرة جيدة.

هل هناك أدوية أخرى يمكن أن تؤخر الدورة الشهرية أو تؤثر عليها؟

هناك عدد قليل من الأدوية التي يمكن أن تسبب تغييرات ، بما في ذلك التأخير في الدورة الشهرية هذا يشمل الأسبرين وأدوية السيولة، العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)، العلاج بالهرمونات، أدوية الغدة الدرقية، العلاج الكيميائي.