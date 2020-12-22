شكرا لقرائتكم خبر عن بيونتك: اللقاح الحالى فعال ضد السلالة المتحورة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة بيونتك الخاصة بإنتاج لقاح فيروس كورونا قدرتها على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع حال تحوّر فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاح الحالى فعال ضد السلالة المتحورة الحالية لفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قالت أوزلام توريجي كبيرة الأطباء في شركة بيونتك إن 140 ألفا فى بريطانيا تلقوا اللقاح الذى صنعته الشركة بالتعاون مع فايزر الأمريكية للوقاية من كورونا، مضيفة أن تقييم الآثار الجانبية والتحمل مطمئن.