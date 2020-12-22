شكرا لقرائتكم خبر عن بيونتك: اللقاح الحالى فعال ضد السلالة المتحورة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة بيونتك الخاصة بإنتاج لقاح فيروس كورونا قدرتها على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع حال تحوّر فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاح الحالى فعال ضد السلالة المتحورة الحالية لفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
وفى وقت سابق قالت أوزلام توريجي كبيرة الأطباء في شركة بيونتك إن 140 ألفا فى بريطانيا تلقوا اللقاح الذى صنعته الشركة بالتعاون مع فايزر الأمريكية للوقاية من كورونا، مضيفة أن تقييم الآثار الجانبية والتحمل مطمئن.
وكانت بريطانيا أول دولة توافق على توزيع اللقاح للاستخدام الطارئ فى الثالث من ديسمبر ثم أعقبتها كندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وقالت توريجى خلال اتصال عبر الإنترنت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "تلقى 140 ألفا اللقاح فى بريطانيا حتى الآن وبيانات التحمل مطابقة لما رصدناه خلال تجاربنا السريرية".
وذكرت أن الآثار الجانبية بين البسيطة والمتوسطة وقصيرة المدى ومماثلة لما تحدث عادة فى اللقاحات الأخرى شائعة الاستخدام.
وخلال الاتصال قال أور شاهين الرئيس التنفيذى لشركة بيونتك إنه واثق من إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول الشتاء المقبل.
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