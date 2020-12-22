بيونتيك: لقاح جديد لكورونا في حال تحول الفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مختبر شركة بيونتيك الألمانية التي طورت لقاح كورونا بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية، أنه قادر على توفير لقاح جديد للمرض "خلال 6 أسابيع" في حال تحوّل الفيروس.

وأجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، الإثنين، استخدام لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.



وقالت المديرة العامة للوكالة، إيمير كوك، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت الإثنين، ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبيونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي".

وأضافت كوك أنه "لا يوجد دليل على عدم فعالية لقاح فايزر وبيونتيك المُضاد لفيروس كورونا المستجد ضد السلالة الجديدة من الوباء، التي ظهرت في بريطانيا وأثارت حالة من الذعر في مختلف أنحاء العالم.