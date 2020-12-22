الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم تكشف عن مرض مميت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة حديثة أنه من الخطأ قياس ضغط الدم في ذراع واحدة، وأن الطريقة الصحيحة لذلك قياس ضغط الدم في كلتا الذراعين.

وأضافت الدراسة، التي حللت بيانات 24 دراسة عالمية، أن الاختلاف في الضغط بين الذراعين مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت، بحسب مجلة "هايبرتنشن".



وأوضح مؤلف الدراسة البروفيسور في كلية الطب بجامعة إكستر البريطانية كريس كلارك: "لقد وجدنا منذ فترة طويلة أن الاختلاف في ضغط الدم بين الذراعين يرتبط بنتائج فحوصات صحية سيئة، فكلما زاد الاختلاف في ضغط الدم بين الذراعين، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف: "لذلك من المهم حقًا قياس الضغط في كلا الذراعين لتحديد المرضى الذين قد يكونون في خطر متزايد".

ويرتفع وينخفض ضغط الدم في الدورة الدموية مع كل نبضة ويقاس بالـ(ميليمتر زئبقي). ويتم عرض رقمين أثناء القياس، حيث يمثل الرقم الأكبر (الضغط الانقباضي) الحد الأقصى لضغط الدم، بينما يمثل الرقم الأصغر (الضغط الانبساطي) الحد الأدنى لضغط الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن "الاختلاف الكبير بين قياسات ضغط الدم الانقباضي في الذراعين يمكن أن تشير إلى تضيق أو تصلب الشرايين، مما قد يؤثر على تدفق الدم، وهذه علامة خطيرة أخرى لأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة المبكرة، ويجب معالجتها".

ونوهت إلى أن كل ميليمتر إضافي للفرق في القياس بين الذراعين يزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة 1 %، وإن زيادة الفرق باستمرار خلال 10 سنوات يجعل الاختلاف يصل إلى حده الأعلى، 10 مليمترات.