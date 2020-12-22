شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اليوجا الصحية وأفضل وضعيات لتقوية الرئتين وتخفيف الالتهاب الرئوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر ممارسة اليوجا واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على صحة رئتيك وجسمك، ويمكن أن تساعد اليوجا في تقوية عضلات الصدر وزيادة سعة الرئة وزيادة تدفق الأكسجين فى الدم، نعرض لك أفضل أوضاع والفوائد الصحية لممارسة اليوجا، بحسب ما نشره موقع thehealthsite وهى:

سافيتري أسانا

أسقط ركبتيك على الأرض برفق وحافظ على استقامة الجزء العلوي من جسمك، ابدأ بتمارين سافيتري أسانا أو تمارين خفيفة لتدفئة الجسم، شد ذراعيك إلى السماء بحيث تحوم راحة اليد على مسافة الكتفين وتواجه بعضهما البعض، نتطلع إلى الأمام وعقد.



سافيتري أسانا

وضعية الجمل

اركع على بساط اليوجا وضع يديك على الوركين في نفس الوقت، قم بقوس ظهرك وحرك راحتي يديك فوق قدميك حتى تصبح الذراعين مستقيمين، لا تجهد رقبتك أو تثنيها ولكن احتفظ بها في وضع محايد، ابق في هذا الموقف لبضع أنفاس أخرج الزفير وعد ببطء إلى الوضع الأولي، اسحب يديك وأعدهما إلى وركيك وأنت تستقيم، لا تشغل هذا الموقف لفترة طويلة.



وضعية الجمل

هاستا أوثاناسانا

ابدأ بالوقوف بشكل مستقيم، ارفع ذراعيك فوق رأسك وقم بالتمدد لأعلى للتأكد من أن راحتي يديك تواجهان بعضهما البعض، حافظ على رأسك بين ذراعيك، وانحنى للخلف برفق. حافظ على ركبتيك مستقيمة، يجب أن تظل عيناك مفتوحتين.



هاستا أوثاناسانا

براناياما

بينما لا ينصح براناياما بشكل مثالي، يمكنك بدء تقنيات التنفس هذه ببطء، يجب أن يتم التدرب عليها في السرعة البطيئة، يمكن أن يكون هذان الأسلوبان من البراناياما مفيدًا في تخفيف أي إزعاج قد يكون لديك بمجرد أن تتمكن من ممارستها بشكل صحيح.



براناياما

فوائد ممارسة اليوجا بشكل صحى

- يمكن أن تكون ممارسة اليوجا واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على صحة رئتيك وجسمك.

- يمكن أن تساعد ممارسة اليوجا اليومية في تقوية عضلات الصدر وزيادة سعة الرئة وزيادة تناول الأكسجين.

- يمكن أن تساعد اليوجا في الحفاظ على رئتيك صحية وقوية وبالتالي تحسين التنفس وتناول الأكسجين.

- خذ وقتك مع كل وضعية، وحاول البقاء لمدة 15-20 ثانية وكرر هذه المجموعات 2-3 أو بقدر ما تشعر بالراحة الكافية للقيام به.