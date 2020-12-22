شكرا لقرائتكم خبر عن الإسراف فى الكافيين والمشروبات الغازية سبب الحموضة المتكررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحموضة المعوية واحدة من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون ولكنها مشكلة مزمنة عند البعض، قد تكون بسبب التهابات المعدة المتكررة أو بسبب تناول الأطعمة التى تزيد من حمض المعدة وتسبب الحرق الشديد بها، وحسب ما ذكره موقع rxlist فإن بعض الأطعمة الشائعة التي نأكلها ونشربها تحفز زيادة إفراز حمض المعدة ما يمهد الطريق للحموضة المعوية، الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية قد تؤدي أيضًا إلى حدوث حرقة في المعدة.

ومن أمثلة هذه المهيجات ما يلي" الكحول، الكافيين، الأسبرين، المشروبات الغازية، العصائر الحمضية (الجريب فروت والبرتقال والأناناس)، الأطعمة الحمضية (الطماطم والجريب فروت والبرتقال) والشوكولاتة".

الحمل يمكن أن يسبب زيادة الضغط داخل تجويف theabdominal وتؤثر على وظيفة LES و يسبب الحموضة، وقد تسبب السمنة أيضًا زيادة الضغط في البطن، وبالتالي ارتجاع بنفس الطريقة.

يمكن أن تظهر أمراض المريء الأولية أيضًا مع حرقة المعدة كعرض، وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، تصلب الجلد والساركويد .

أعراض الحموضة المعوية

1:شعور بألم وحرقة في الصدر وقد تصل إلى الحلق ما يسبب احتقانه والتهاب الحنجرة.

2:ألم أو صعوبة البلع.

3:الشعور بطعم حامض في الفم، التهاب اللثة والأسنان، سوء رائحة الفم.

4:سعال جاف.

5:التجشؤ.

6:زيادة إفراز اللعاب.

تشخيص الحموضة المعوية

تعد الحموضة المعوية شكوى شائعة، على الرغم من أنه يمكن الخلط بينها وبين الأمراض الأخرى المتعلقة بالصدر، التشخيص يبدأ بالتاريخ الكامل والفحص البدني، في كثير من الحالات التي توفر معلومات كافية لأخصائي الرعاية الصحية لإجراء التشخيص والبدء في خطة العلاج، في بعض الحالات، قد يلزم إجراء مزيد من الاختبارات ومنها المنظار الداخلى.