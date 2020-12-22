هل لقاح "فايزر" فعال ضد سلالة كورونا الجديدة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك، التي عملت على لقاح كورونا مع فايزر الأمريكية، إنه على ثقة تامة بفعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة للفيروس.

وأضاف أوجور شاهين، في مقابلة مع قناة "بيلد" إن شركة "بيونتيك" الألمانية ستعمل على التحقيق في تفاصيل التشوه الفيروسي خلال الأيام القادمة، إلا أنه أشار إلى أنه ينظر إلى الأمر "بوعي تام".



وجاءت مقابلة شاهين بعد إعلان الاتحاد الأوروبي موافقته على لقاح "فايزر/بيونتيك" للاستخدام الطارئ، والذي يتوقع توزيعه بعد عطلة عيد الميلاد.



وتعكس تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة ما قالته منظمة الصحة العالمية، الإثنين، التي أكدت أن هذه السلالة الجديدة ليست "خارج السيطرة".

وقال شاهين إنه لم يتلق اللقاح بعد، إلا إنه أشار إلى رغبته في الحصول على اللقاح، وأن الأولوية تأتي لموظفي الشركة كي يتمكنوا من مواصلة عملهم.