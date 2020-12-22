هل سلالة كورونا الجديدة قابلة للسيطرة؟ الصحة العالمية تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي تم اكتشافها في بريطانيا تنتشر بوتيرة أسرع.

وأضافوا أنه رغم سرعة انتشارها، لكنها قابلة للسيطرة عليها مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة للفيروس.



وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة في مؤتمر صحفي إن "الوضع لم يخرج عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر"، وحث الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن كل 10 أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا.

وذكرت ماريا فان كيركوف كبيرة الباحثين في مجال (كوفيد 19) بمنظمة الصحة العالمية أن العلماء في بريطانيا يحاولون تحديد إلى أي مدى هذه الزيادة مرتبطة بتغيرات في طبيعة الفيروس أو بأسباب سلوكية بين المواطنين.

وأكدت أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن السلالة الجديدة تسبب أعراض مرضية أكثر حدة أو أخطر على الحياة.

وقال رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، أوجور شاهين، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشركة اختبرت بالفعل اللقاح ضد 20 نوعا من السلالات المختلفة وحققت استجابة مناعية ناجحة أدت إلى تعطيل الفيروس.

وأضاف شاهين أن السلالة الجديدة هي طفرة أقوى وسيتم اختبار اللقاح ضدها خلال الأسبوعين المقبلين.