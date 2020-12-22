شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لمرضى السكر للحفاظ على وزن صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة الوزن من الآثار الجانبية الملحوظة لمن يتناول الأنسولين وهو الهرمون الذي يُنظم امتصاص الخلايا للسكر (أي الجلوكوز)، وقد يكون ذلك مُحبطًا لأن المحافظة على وزن صحي تلعب دورًا مهمًا في الخطة الشاملة لتدبير السُّكَّري، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يُمكن للجلوكوز عند أخذ الأنسولين أن ينفذ إلى داخل الخلايا وبذلك تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم، وهذا هو هدف المعالجة المرغوب به.

لكن إِذا كنت تتناول سعرات حرارية أكثر مما تحتاجه للحفاظ على الوزن الصحي، واستنادًا إلى مستوى النشاط الذي تقوم به، تحصل الخلايا على الجلوكوز بكمية أكثر مما تحتاجه. فيتراكم الجلوكوز الذي لا تستعمله الخلايا كدهون.

تجنب اكتساب الوزن خلال الفترة التي تأخذ فيها الأنسولين.

يُمكن أن يفيد تناول الأطعمة الصحية والبقاء نشطًا بدنيًا في أغلب أيام الأسبوع في الوقاية من زيادة الوزن غير المرغوب به، ويمكن أن تفيد النصائح التالية في التخلص من بعض الأرطال الزائدة:

1:قُم باحتساب السعرات الحرارية: يفيد تناول وشرب سعرات حرارية بكمية أقل في الوقاية من زيادة الوزن، كما يوصي الخبراء بشكل عام باحتواء وجبات الطعام على نصف خُضرة غير نشوية وربع واحد من البروتينات وربع واحد من مادة غذائية نشوية كالرز أو خضرة نشوية مثل الذرة أو البازلاء الخضراء.

2:قَلِص أحجام الحصص الغذائية وامتنع عن حصص الطعام الإضافية واشرب الماء بدلاً من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية.

3:لا تُفوت وجبات الطعام الرئيسية، لا تحاول التقليل من السعرات الحرارية عن طريق تفويت وجبات الطعام، من المرجح عند تفويت وجبة الطعام أن تقوم بخيارات غذائية سيئة عند حلول موعد تناول الوجبة الغذائية التالية لأنك ستكون جائعًا جدًا حينها.

4:كُن نشطًا بدنيًا، تعمل الأنشطة البدنية على حرق السعرات الحرارية وبالتالى تحد من خطر إصابتك بزيادة الوزن.

إضافة إلى ذلك اسأل الطبيب عن أفضل طريقة للتعامل مع التمارين الرياضية، يفيد النشاط البدني في أن يقوم الجسم باستعمال الأنسولين بفاعلية أكبر، لذا فاستنادًا إلى مقدار التمارين التي تُخطط لممارستها فقد يكون من الضروري التقليل من جرعات الأنسولين أو تناول وجبة غذائية خفيفة،من الممكن أن تنخفض مستويات السكر في الدم حتى بعد التمارين الرياضية بساعات.

5:قم بأخذ الأنسولين حسب التعليمات الطبية، ولا تُفوِّت جرعات الأنسولين أو تُقللها لمنع زيادة الوزن، على الرغم من أنك قد تتخلص من بعض الأرطال في حال أخذت الأنسولين بكمية أقل من الوصفة تُعد المخاطر خطيرة فبدون الأنسولين الكافي سيرتفع مستوى السكر في الدم ويرتفع معه خطر إصابتك بمضاعفات السُّكَّري