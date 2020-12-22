كورونا حول العالم.. وفاة أمريكي كل 33 ثانية و1.5 مليون إصابة بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 77 مليونا و718 ألفا و154 إصابة, فيما سجل العالم مليونا و709 آلاف و11 وفاة، الاثنين.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 54 مليونا و593 ألفا و397 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

15 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 23 إصابة في اليوم السابق وإنها تبحث تشديد الإجراءات لمنع وصول سلالة جديدة من الفيروس.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 13 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج وإنها سجلت إصابتين في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد.

ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86867 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





تسجيل 731 وفاة في ألمانيا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الثلاثاء، إن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع 19528 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و530180.

وأضاف المعهد أنه سجل 731 وفاة ناجمة عن الفيروس مما رفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27006.





وفاة أمريكي كل 33 ثانية

توفي شخص بكوفيد-19 كل 33 ثانية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأودى المرض بحياة ما يربو على 18 ألفا في الأيام السبعة المنتهية في 20 ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة 6.7% عن الأسبوع السابق ليسجل مستوى قياسيا جديدا.

وتجاوز عدد الذين أصيبوا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفاً، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الإثنين.





انخفاض الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية سجلت 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من الرقم القياسي البالغ 1097 يوم الأحد.

وتمكنت كوريا الجنوبية من إبقاء الإصابات منخفضة نسبيا خلال الموجتين السابقتين من العدوى، لكن احتواء الموجة الثالثة أكثر صعوبة بسبب ظهورها في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان.





5370 إصابة جديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية، الاثنين، إنها سجلت 5370 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و396 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و325915 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 118598.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الهند تسجل أقل عدد إصابات يومية منذ 3 يوليو/ تموز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 19556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد إصابات يومية منذ 3 يوليو/ تموز .

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 301 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 146111.