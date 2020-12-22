شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد للخوخ على صحتك ومناعتك.. منها الحفاظ على صحة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخوخ من الفواكه المفضلة عند الكثيرين نظرًا لمذاقه الطيب والمختلف عن غيره ، فضلاً عن ذلك يحتوى الخوخ على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الفيروسات والأمراض، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد الخوخ على صحة الجسم هى:

فوائد الخوخ1:تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يوفر الخوخ كمية كبيرة من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في منع تكوين الجذور الحرة، وهي مركبات لها صلة بتطور السرطان .

نتيجة لذلك، قد يساعد تناول فيتامين سي الكافي على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، ومع ذلك، فإن التعرض لعوامل الخطر الأخرى، مثل التدخين، ويزيد من كمية فيتامين سي التي يحتاجها الشخص ليكون له تأثير كبير على خطر الإصابة بالسرطان.

2:الحفاظ على صحة الجلد

تشير الأبحاث إلى أن تناول فيتامين سي بانتظام يمكن أن يحسن مظهر البشرة وصحتها، ويلعب مضاد الأكسدة القوي هذا دور حيوي في تكوين الكولاجين، يعمل الكولاجين كنظام دعم للجلد، ويعزز التئام الجروح ويعزز قوة الجلد.

وجدت مراجعة أجريت عام 2015 للدراسات أن تناول فيتامين ج في النظام الغذائي أدى إلى تحسين عامل واحد على الأقل من مظهر الجلد الفعلي أو المتصور، بما في ذلك التجاعيد والمرونة والخشونة والتلوين.

3:المساهمة في تناول الألياف

كوب من الخوخ المقطّع يحتوي على 2.52 غرام من الألياف، وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بـ 22.4 - 28.0 جرامًا يوميًا للإناث البالغات و30.8 - 33.6 جرامًا يوميًا للذكور البالغين، ما يعني أن حجم الحصة هذا يمكن أن يوفر 7.5٪ على الأقل من كمية الألياف اليومية الموصى بها للشخص.

توفر الأطعمة الغنية بالألياف مجموعة من الفوائد الصحية المهمة ، وفقًا لمراجعة 2018 . يمكنهم حماية صحة القولون، ودعم إدارة الوزن على المدى الطويل، وتقليل مخاطر العديد من الحالات الصحية الضارة.

وتشمل هذه الظروف الصحية أمراض القلب والشرايين، السكري من النوع 2، والعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم و سرطان الرئة .

يمكن لأي شخص زيادة تناول الألياف بشكل كبير عن طريق استبدال الحلويات منخفضة الألياف بخوخ أو اثنين كل يوم.

فوائد تناول الفاكهة والخضراوات كبيرة، كما يزيد من استهلاك المواد الغذائية النباتية، من مخاطر العديد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، بما في ذلك السمنة، مرض السكري، وأمراض القلب.

يمكن لنظام غذائي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات أن يقلل أيضًا من خطر الوفاة بشكل عام.

4:زيادة كمية البوتاسيوم

البوتاسيوم هو إلكتروليت أساسي يساعد الخلايا على العمل، ويمكن أيضًا أن يقلل من خطر من ارتفاع ضغط الدم، السكتة الدماغية، وحصى الكلى، وفقًا لمكتب المكملات الغذائية (ODS).

يوفر كوب من مكعبات الخوخ 319 مجم من البوتاسيوم، وهو ما يمثل 6.8٪ من الكمية اليومية الموصى بها والتي تبلغ 4700 مجم للبالغين.

5:يحتوى الخوخ على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الأمراض والالتهابات.

6:يحافظ على صحة البشرة ونضارتها ويحد من خطر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناص المهمة للجلد.