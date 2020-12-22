شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لممارسة تمارين رياضية تحافظ على اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد ممارسة الرياضة من أهم الانشطة التى تعزز من صحة الجسم وتقوى الأعضاء الداخلية وتحافظ على سلامتها من الأمراض المختلفة، لذا فلابد من وضع خطة لممارسة الرياضة وبعض التمارين التى تحافظ على لياقتك البدنية وأهمها وفقا لموقع timesnownews وهي:

الوزن الخفيف

رفع الأثقال لا يضمن نجاح التمرين بدلًا من البدء برفع الأثقال، جرب تمارين منخفضة الشدة ورفع خفيف وتدريجى لبعض الأوزان، للسماح لعضلاتك بالنمو بوتيرتها الطبيعية.



الوزن الخفيف

فترات راحة أثناء التمرين، تعاني العضلات من إجهاد شديد، لكي يكون التمرين فعالاً، يجب إعطاء العضلات وقتًا كافيًا للتعافي من الإجهاد السابق الذي فرض عليها، تأكد من حصولك على قسط كاف من الراحة بين كل مجموعة من التمارين، حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة منها.

فترات راحة

البروتين الخاص بك

البروتين ضروري للجسم لبناء العضلات، قد يؤدي تناول البروتين غير الكافي إلى جعل التمرين غير فعال، تأكد من حصولك على جرعة مناسبة من البروتين من خلال نظامك الغذائي أو المكملات الغذائية.



البروتين الخاص بك

التدريبات الخاصة

التمرين الأطول لا يعني بالضرورة نتائج أفضل، حاول أن تقصر روتينك على 30 إلى 40 دقيقة، سيمنع هذا عضلاتك من الإرهاق بسهولة وسيساعدك في الحصول على مزيد من الوقت في يدك للاستثمار في أنشطة أخرى تهمك، سيساعدك هذا على التطلع إلى جلسة التمرين القادمة.



التدريبات الخاصة

تمارين الكارديو

يعتبر تمارين الكارديو من أهم التمارين الرياضية التي تمارس في حياتنا اليومية، وهي تتطلب مجهوداً عالياً ورشاقة على سبيل مثال السباحة أو التنزه أو الجري أو ركوب الدراجات أو المشي لجعل عملية التمرين ممتعة، هذه الأنشطة ممتعة ويسهل مواكبتها.