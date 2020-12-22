شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لـ"جوزة الطيب" على صحتك.. منها التحكم فى سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن جوزة الطيب تستخدم كنوع من التوابل، فإنه يتم الحصول عليها من شجرة تعرف باسم" ميريستيكا فراجرانس"، حيث يتم تحويل بذور الشجرة إلى مسحوق ناعم، لكن لجوزة الطيب أيضا العديد من الفوائد الصحية للجسم بحسب ما ذكر موقع timesnownews

جوزة الطيب

إنقاص الوزن

جوزة الطيب لها تأثيرات معجزة على فقدان الوزن، حيث يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والغازات أو الانتفاخ.



إنقاص الوزن

التحكم فى مستوى السكر بالدم

جوزة الطيب وفقا لدراسة نشرت في PubMed Central ، يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ، وبالتالي تعزيز السيطرة على مرض السكري، كما أنه يحفز وظيفة صحية للبنكرياس.



مرض السكري

صحة الدماغ

يمكن أن يكون لجوزة الطيب تأثيرات مهدئة ومضادة للتوتر على الدماغ، بسبب هذه الخصائص، يمكن أن تعمل جوزة الطيب كمنشط وتسبب رفع الحالة المزاجية، ويساعد في استرخاء الدماغ، كل هذه الخصائص مجتمعة، يمكن أن تساعد جوزة الطيب في تحسين الوظيفة الإدراكية.



صحة الدماغ

صحة الجلد

جوزة الطيب عبارة عن بهارات تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة يمكنك استخدام جوزة الطيب كعنصر في وصفات علاجات العناية بالبشرة.



صحة الجلد

مسكنات الآلام

جوزة الطيب تستخدم كمسكن ومضاد للالتهابات التى تمثل أحد الأسباب الرئيسية للألم والأوجاع لدى البشر، وبخلاف ذلك تساعد جوزة الطيب في التخلص من أعراض مرضية مثل التورم والتقرحات وتشنجات العضلات.



مسكنات الآلام

طرق تضمين جوزة الطيب في نظامك الغذائي

جوزة الطيب هي نوع من التوابل لذلك يسهل دمجها في نظامك الغذائي، يمكن أن يساعد في تعزيز نكهة الطعام، عند تناول مع الخضار الخاصة بك أثناء تحضيرات الأكل وعند تناول الفاكهة، ويمكن تقديم جوزة الطيب مع المخبوزات والحلويات، يمكنك إضافة التوابل إلى الكعك والفطائر والفطائر والكعك، مع المشروبات والمشروبات المفضلة لديك أيضًا.