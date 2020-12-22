شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد فى خل التفاح.. يجدد البشرة وينقص الوزن ويحمى قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير نشر في موقع indiatimes، عن فوائد عديدة لخل التفاح الذى يسهم في تعزيز صحة الجسم ويحميه من العديد من الأمراض، كما تبين أنه فعال للغاية لدى المصابين بالوزن الزائد، نظرا لأنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والأكسدة تساعد على منع العدوى وتطلق السموم الضارة من الجسم.

وحدد التقرير بعض الفوائد لخل التفاح وهى الاتى:

1.مضاد للبكتيريا: نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة، فإنه يساعد في قتل مسببات الأمراض، بما في ذلك البكتيريا، حيث أنه كان يستخدم كأحد أشكال المطهرات ولأغراض التنظيف، كما أنه يساعد أيضًا في الحفاظ على الأطعمة لفترة أطول من الوقت.

2. يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، ويعد فعالا لمرضى السكرى، فإنه يحسن حساسية الأنسولين بنسبة 19-34٪ أثناء تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات ويخفض بشكل ملحوظ نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين.

3. يساعد في إنقاص الوزن، نظرا لأنه يمنحك الشعور بالامتلاء ويمنعك من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مما يساعد بدوره في رحلة إنقاص الوزن.

4. يقلل من مستويات الكولسترول، فيمكن أن يقلل خل عصير التفاح من الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية وكوليسترول LDL في جسم الإنسان.

5.يحسن صحة القلب، نظرا لأنه يسهم في خفض مستويات الكوليسترول ، فإنه يساعد بدوره في تحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية،بالإضافة إلى أن حمض ألفا لينولينيك يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء.

6. يجدد البشرة لأنه يساعد على تعزيز البشرة وتجديد شبابها إلى أقصى حد، نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا ، كما أنه يمنع الالتهابات الجلدية المرتبطة بالإكزيما وأمراض الجلد الأخرى.