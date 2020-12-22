شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف: النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشر في موقع timesofindia، عن وجود بعض العوامل لدى النساء التي تساعدهن للحماية من الإصابة من فيروس كورونا مقارنة بالرجال، حيث تبين أن هناك بعض الجينات التي تساعد الأنثى لتكون أكثر مواجهة للفيروس، وتعزز فرصها للبقاء مقارنة بالرجال.

وأشار التقرير إلى أن تاريخ الأوبئة الماضية أكد أن النساء لديهن فرصة للبقاء على قيد الحياة أكثر من الرجل، خاصة أن معدلات الوفيات تزداد للذكور بخلاف الإناث، مرجعًا ذلك إلى تمتع المرأة بمناعة قوية، حيث تلعب البروتينات دورًا مهما في القدرة على حماية النساء بشكل أفضل من الرجال من الإصابة بالفيروس التاجى.

كما أرجع التقرير أسباب نجاة النساء من كورونا إلى الخلية البروتينية للفيروس التي تصيب الرجال أكثر من النساء، نظرا للتركيب الجيني والمزايا التطورية العديدة التي قد تكون لديه، بالإضافة الى تميز الانثى بتواجد خليط فريد من الكروموسومات والهرمونات الموجودة في أجسامهن، لذا يكون لديهن ضعف عدد مستقبلات ACE2 في الجسم، مما يمنحهن فرصًا أقل للإصابة بالفيروس.

وأكد التقرير أن الرجال يملكون عدد أقل من مستقبلات ACE2 ، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة والعدوى، كما تبين أن المصابين بكورونا من الرجال قد يتعرضون الى ضعف الانتصاب ومشاكل الخصوبة الأخرى، حتى عقب التعافى من الإصابة بالفيروس.

وأشار التقرير إلى أن وجود كروموسوم X إضافي يجعل النساء أقل خطورة على تداعيات الفيروس، حيث تبين أن مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة قادرة على خفض عمل مستقبلات ACE2 ومنع الفيروس من التكاثر في الجسم.