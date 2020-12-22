شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فوائد مهمة لجسمك لا تعرفها عن حبوب لقاح النحل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العسل يحمل الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ولكن هناك أيضا حبوب لقاح النحل التي يواصل العلماء حصر فوائدها على الصحة، فهناك أدلة على أنها مكمل غني بالعناصر الغذائية وغني بمضادات الأكسدة، وقد يخفف لقاح النحل أعراض انقطاع الطمث.

ووفقا لتقرير لموقع insider أصبح لقاح النحل منتجًا شائعًا في الطب البديل، وفي حين أن لقاح النحل له بعض الفوائد الصحية، إلا أن معظم الادعاءات الصحية لم تثبت علميًا، وإليك كل ما تحتاجه حول تناول حبوب لقاح النحل.

ما هو لقاح النحل؟

يشير لقاح النحل إلى حبوب لقاح الأزهار التي يجمعها النحل ويمزجها بلعابه، ويتم نقل حبوب اللقاح إلى الخلية عبر الأرجل الخلفية للنحل، وتعبئتها في أقراص العسل، ومغطاة بمزيج من الشمع والعسل، وتستخدم كمصدر للعناصر الغذائية للنحل واليرقات، في حين أن التركيب الغذائي لحبوب لقاح النحل يختلف باختلاف مكان حصاده، ويحتوي على:

فيتامينات، المعادن، البروتينات، مضادات الأكسدة، الانزيمات، أحماض أمينية.

قالت أوما نايدو، طبيبة نفسية غذائية ومديرة الطب النفسي للتغذية ونمط الحياة في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية، إن حبوب لقاح النحل يمكن أن تكون إضافة مفيدة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إضافة المزيد من العناصر الغذائية إلى نظامهم الغذائي.

مضيفة: "هناك عدة أنواع من العناصر الغذائية والفيتامينات القيّمة في حبوب لقاح النحل، وما لم تكن لديك حساسية، فإن إضافة العناصر الغذائية من خلال طعامك هي دائمًا فكرة جيدة، مثل العديد من المواد النباتية ، فإن الدراسات حول القيمة الطبية لحبوب لقاح النحل محدودة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد أفضل طريقة لاستخدامها.

ثلاث فوائد صحية مدعومة علميًا لحبوب لقاح النحل:حبوب لقاح النحل قد تخفف من أعراض سن اليأس

يبدو أن حبوب لقاح النحل تقلل من أعراض سن اليأس بفضل آثارها المضادة للهرمونات وقدرتها على قمع إنتاج هرمون الاستروجين.

لقاح النحل خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات

حبوب لقاح النحل غنية بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات، وكلاهما قد يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر، والالتهاب هو جزء من استجابة نظام المناعة لدينا لأي ضرر يلحق بخلايانا ، ومع مرور الوقت يمكن أن يتسبب الالتهاب المزمن في أضرار جسيمة لصحتنا ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وأمراض المناعة الذاتية والأمراض العصبية وحتى السرطان.

كما تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي، الذي يحدث عندما يكون هناك الكثير من الجذور الحرة في الجسم، تأتي الجذور الحرة من كل من العمليات الجسدية الطبيعية ، مثل التمثيل الغذائي ، ومن مصادر خارجية مثل التلوث.

له خصائص مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات

يحتوي لقاح النحل أيضًا على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات، مما يعني أنه يمكن أن يمنع نمو الفاشيات الفطرية والبكتيرية.