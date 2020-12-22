شكرا لقرائتكم خبر عن بكتيريا البروبيوتيك مفيدة لصحة جهازك الهضمى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتباع نظام غذائي صحي مهم للصحتك البدنية، حيث يدرس الباحثون ما إذا كانت البروبيوتيك وهي بكتيريا حية آمنة للأكل ويمكنها تحسين صحة الجهاز الهضمي ومزاجك أم لا، وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine فإن البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة توجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الزبادي. كما أنها متوفرة في شكل حبوب أو مسحوق، ويُعتقد أن البروبيوتيك تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وغالبًا ما تستخدم لعلاج الإسهال أو الانتفاخ.

ولكن يمكن أن يكون للبروبيوتيك العديد من الآثار الإيجابية على الجسم، بما في ذلك:

1:تشكيل جهاز المناعة في الجسم.

2:إنتاج مواد مضادة للميكروبات.

3:تخمر الألياف في النظام الغذائي لتوليد المغذيات للخلايا التي تبطن الأمعاء.

يجد الباحثون الآن دليلاً على أن تأثيرات البكتيريا في الجهاز الهضمي (GI) ترسل إشارات إلى الجهاز العصبي المركزي، وتربط الأمعاء بالدماغ، يمكن أن يفسر هذا بعض الروابط المعروفة بين مرض الجهاز الهضمي والأمراض العقلية، على سبيل المثال، يصاب أيضًا عدد أكبر من المتوسط ​​من الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي بالاكتئاب والقلق.

العلاقة بين البروبيوتيك والمزاج

العلاقة بين البروبيوتيك والمزاج ليست واضحة، وبعض الأطعمة يمكن أن يبدو أنها تعزز الحالة المزاجية، ولكن فكر في الأطعمة المريحة التي نحصل عليها عندما نكون منخفضين، سواء كانت معكرونة وجبن أو وعاء من الآيس كريم ومع ذلك، قد يكون هذا ببساطة ارتباطًا سلوكيًا وليس شيئًا ناتجًا عن الاستجابات البكتيرية للعناصر الغذائية في الطعام.

لا يعني ذلك أن الطعام نفسه يحتوي على عناصر مغذية تؤثر على مزاجنا، ولكن أدمغتنا تربط تناول هذا الطعام بالراحة، وعلى الرغم من أنه من المغري ربط استخدام البروبيوتيك بالمزاج، إلا أن هناك حاجة لمزيد من البحث، وفي الوقت الحالي، ليس لدينا الكثير من الأدلة على أن تناول البروبيوتيك سيغير الاكتئاب أو القلق. إنها نظرية جذابة ، لكننا بحاجة إلى المزيد من البحث لإرشادنا ".