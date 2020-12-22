شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الإجهاد والضغط النفسي على معدتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعاني من الانتفاخ أو الألم أو الإمساك، فمن المحتمل أنك تشعر بالتوتر والضغط النفسي الذي ينعكس على معدتك ويصيبك بإجهاد القناة الهضمية، لذا يجب أن تتعلم تغيير استجابتك للأحداث المجهدة لتحسن صحتك ولتقليل مشاكل الهضم أيضًا، وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

وعدم التعامل الصحيح مع التوتر والإجهاد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة والاكتئاب.

ماذا يحدث في جهازك الهضمي عندما تشعر بالتوتر؟

تتغير بكتيريا الأمعاء وتبدأ البكتيريا السيئة في النمو، وتبدأ البكتيريا الجيدة في الموت ما يغير طريقة هضم الأطعمة التي تتناولها.

- أمعاؤك تصبح أكثر تسريبًا عندما تأكل الأطعمة المصنعة، فإن بعض الجزيئات تخرج من الأمعاء إلى مسارات المعالجة المناعية، ما يزيد الالتهاب ومشاكل أخرى.

-يتغير مزاجك وتنتج أمعاؤك المزيد من مادة السيروتونين الكيميائية التي ترفع الحالة المزاجية أكثر من دماغك لكن الإجهاد يقطع إنتاجه، ما يجعلك تشعر بعدم الارتياح وخطر الإصابة بالاكتئاب.

- مشاكل الهضم ما يسبب الانتفاخ والتشنجات والإسهال والإمساك.

كيف تقلل من التوتر وتتعامل معه بطريقة صحيحة

قال الخبراء إن "الكثير منا يستجيب للتوتر بطريقة خاطئة، نأمل أن تختفي المشكلة أو الضغوطات، ثم نعالج أنفسنا بالآيس كريم والسكريات البسيطة والكربوهيدرات أو اللحوم الحمراء لكن الأطعمة الحلوة أو الأطعمة التي تحتوي على الليسيثين والكولين والكارنيتين ستغير بكتيريا الأمعاء الجيدة إلى بكتيريا سيئة، ما يزيد من ضائقة أمعائك ويسبب استجابة الحلقة المفرغة.

وأوضحوا أنك ربما تتعامل مع التوتر بطرق خاطئة أخرى، مثل التسوق من أجل تهدئة نفسك ثم يكون لديك استجابة ضغط أكبر بعد ذلك.

يبدأ التعامل مع التوتر بطريقة وظيفية بالإدراك أنك تحت الضغط ثم يمكنك التعامل مع التوتر بعدة طرق مختلفة:

1. حل المشكلة

إذا كانت المشاكل المالية تضغط عليك، يمكنك إعداد ميزانية تساعدك على تغطية نفقاتك أو يمكنك قطع بطاقة الائتمان، وكذلك تعرف على كيفية تخفيف التوتر في حياتك الأسرية أو مع أصدقائك أو يمكنك استشارة طبيب نفسي.

2. إعادة تركيز عقلك

عندما يكون الموقف المجهد أمرًا لا مفر منه (وكثير منهم كذلك)، يمكنك التنفس بعمق أو التأمل من خلاله.

على سبيل المثال، إذا قطعك شخص ما في حركة المرور، بدلاً من أن تغضب، ركز انتباهك على التنفس العميق في سيارتك أو يمكنك ممارسة الرياضة أو الاستحمام أو المشي وغيرها من الأشياء التي تساعد على الاسترخاء.

3. القضاء على الإجهاد

ضع خططًا لقضاء الإجازة مع أصدقاء جيدين وإذا كنت قد ألزمت نفسك أكثر من اللازم بالتطوع أو الأنشطة الاجتماعية ، فحاول التقليل من ذلك.