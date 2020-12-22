شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات على اضطرابات الجهاز العصبى.. استشر طبيبك فورًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجهاز العصبي هو نظام معقد ينظم وينسق أنشطة الجسم، ويتكون من قسمين رئيسيين، بما في ذلك ما يلي "الجهاز العصبي المركزي يتكون هذا من الدماغ والنخاع الشوكي، والجهاز العصبي المحيطي يتكون هذا من جميع العناصر العصبية الأخرى، بما في ذلك الأعصاب المحيطية والأعصاب اللاإرادية".

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine بالإضافة إلى الدماغ والحبل الشوكي، تشمل الأعضاء الرئيسية للجهاز العصبي ما يلي"عيون، آذان، أجهزة الذوق الحسية، أجهزة الشم الحسية، المستقبلات الحسية الموجودة في الجلد والمفاصل والعضلات وأجزاء أخرى من الجسم".

ما هي أشهر اضطرابات الجهاز العصبي؟

الجهاز العصبي عرضة لمختلف الاضطرابات. يمكن أن يتلف بسبب ما يلي "الصدمة، الالتهابات، تنكس، عيوب هيكلية، الأورام، اضطراب تدفق الدم، اضطرابات المناعة الذاتية".

اضطرابات الجهاز العصبي

قد تشمل اضطرابات الجهاز العصبي ما يلي:

1:اضطرابات الأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية والنوبة الإقفارية العابرة (TIA) والنزيف تحت العنكبوتية والنزيف تحت الجافية والورم الدموي والنزيف خارج الجافية.

2:الالتهابات، مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ وشلل الأطفال والخراج فوق الجافية.

3:الاضطرابات الهيكلية، مثل إصابة الدماغ أو النخاع الشوكي، وشلل بيل، وداء الفقار العنقي، ومتلازمة النفق الرسغي، وأورام المخ أو النخاع الشوكي، والاعتلال العصبي المحيطي، ومتلازمة جيلان باريه.

4:اضطرابات وظيفية، مثل الصداع، والصرع، والدوخة، والألم العصبي

5:التنكس، مثل مرض باركنسون، والتصلب المتعدد، والتصلب الجانبي الضموري (ALS) ، ورقص هنتنجتون ومرض الزهايمر.

علامات وأعراض اضطرابات الجهاز العصبي

فيما يلي العلامات والأعراض العامة الأكثر شيوعًا لاضطراب الجهاز العصبي مع ذلك، كل فرد قد يختبر الأعراض بشكل مختلف. قد تشمل الأعراض:

1:ظهور صداع مستمر أو مفاجئ.

2:صداع يتغير أو يختلف.

3:فقدان الإحساس أو الوخز.

4:ضعف أو فقدان قوة العضلات.

5:فقدان البصر أو ازدواج الرؤية.

6:فقدان الذاكرة.

7:ضعف القدرة العقلية.

8:عدم التنسيق.

9:تصلب العضلات.

10:الهزات والنوبات.