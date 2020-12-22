شكرا لقرائتكم خبر عن هل البرتقال مفيد لمرضى السكر وتناوله آمن لهم؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكرى المزمن يجعل من الصعب على مرضاه تناول الأطعمة التي يختارونها، فيمكن لبعض الأطعمة أن تخفف أعراض مرض السكري، ويقدم التقرير التالى ما تحتاج إلى معرفته حول عواقب تناول البرتقال إذا كنت تعاني من مرض السكري وفقًا لتقرير لصحيفة time now news.

ويميل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى توخي الحذر الشديد بشأن ما يستهلكونه، يمكن لعملية توخي الحذر إما أن تدفع الناس إلى تجنب بعض الأطعمة تمامًا أو الامتناع عن استهلاك كمية كبيرة منها ومع ذلك، فإن البديل الأفضل دائمًا هو تناول الطعام باعتدال بدلاً من الامتناع عن شيء ما تمامًا البرتقال فاكهة موسمية يحبها كثير من الناس ومع ذلك، وإذا كنت تعاني من مرض السكري، فقد تجد نفسك في مأزق ما إذا كان هذا صحيًا أم لا ويجب على الناس الامتناع عن استهلاك عصائر البرتقال المصنعة تجاريًا بحجة كونها صحية بسبب محتواها من "الفاكهة" لأنها قد تحتوي غالبًا على السكر الصناعي والمواد الحافظة.

هل البرتقال مفيد لمرض السكري؟

يجب أن يحتوي النظام الغذائي المثالي لمرض السكري على كمية كافية من الألياف، فالبرتقال مصدر جيد للألياف ويتراوح المؤشر الجلايسيمي للنطاقات من 40 إلى 50، والكمية الموصى بها من GI في الطعام هي 55 لمرضى السكري.

الفوائد الصحية الأخرى لفاكهة البرتقال

تقوية المناعة: البرتقال مصدر غني بفيتامين سي، فالشتاء يجعل الجسم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة، ويمكن أن يساعد استهلاك الأطعمة المعززة للمناعة في الحفاظ على الأمراض والقضايا الصحية الأخرى.

صحة القلب: يجب أن يكون النظام الغذائي الصحي للقلب مزيجًا من الأطعمة التي تعد مصدرًا جيدًا للألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى ويمكن أن يساعد البرتقال في تلبية هذه المعايير لأنها غنية بالعناصر الغذائية والحفاظ على صحة القلب من خلال تعزيز إدارة مستويات السكر في الدم والكولسترول في الجسم.

صحة الجهاز الهضمي: غالبًا ما تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في تحسين الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز التمثيل الغذائي الأفضل وصحة الأمعاء.

الوزن المناسب: البرتقال منخفض السعرات الحرارية لذلك، يمكنك تناولها دون القلق بشأن زيادة الوزن بسبب الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

مناسب لمرض السكري: يعد البرتقال مصدرًا غنيًا بالألياف، كما أن مؤشر نسبة السكر في الدم في البرتقال منخفض. هذا يجعلها الفاكهة المثالية لمرض السكري.

طرق تضمين البرتقال في نظامك الغذائي

البرتقال ثمار، لذلك يمكنك تناوله كل صباح على حدة يمكنك أيضًا تضمينه كجزء من سلطة الفاكهة الخاصة بك، ويمكنك أيضًا عصر العصير منه وشربه على شكل عصير.