شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خرافات لا تصدقها حول لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في عدد من الدول بعض اللقاحات لإذن استخدام في حالات الطوارئ في عدد قليل من البلدان الآن تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الناس متخوفون من الحصول على لقاح فيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news هناك 5 خرافات حول لقاحات فيروس كورونا تعرف عليها.

5 خرافات حول لقاحات فيروس كورونا

قد لا يكون لقاح كورونا آمنًا: كثير من الناس غير متأكدين مما إذا كان اللقاح الذي تم تطويره بهذه السرعة آمنًا للاستخدام أم لا، كما أثارت ردود الفعل التحسسية التي عانى منها الأشخاص القلائل الأوائل الذين تلقوا اللقاح مثل هذه الشكوك في أذهان الناس ومع ذلك، فإن الهيئات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تسمح للقاح بالاقتراب من الجمهور حتى يثبت أنه آمن للاستخدام.

تم تسريع اللقاحات: في حين أن اللقاحات التي تم تطويرها سابقًا استغرقت سنوات حتى عقود للموافقة على استخدامها، فإن لقاحات كورونا كانت بحاجة إلى التطوير والموافقة عليها بطريقة سريعة، نظرًا لمدى انتشار المرض واتساعه ومع ذلك، لمجرد أنه تم تتبعه بسرعة، لا يعني أنه تم التعجيل به لقد مرت جميع اللقاحات المعتمدة للاستخدام حتى الآن بمرحلة التجارب السريرية، وأثبتت أنها آمنة وفعالة.

توقف تجارب اللقاح يعني أن هناك مشاكل في سبتمبر: تم إيقاف تجارب لقاح استرازينيكا التابع لجامعة أكسفورد، بعد أن عانى أحد المشاركين من مشاكل عصبية ومع ذلك، غالبًا ما تتوقف التجارب للنظر في مثل هذه المضاعفات، وهذا لا يعني أن اللقاح غير آمن.

سيؤثر اللقاح بشكل سلبي على مناعتك: يعتقد الكثير من الناس أنه في حين أن اللقاح قد يساعد في منع مرض من نوع واحد، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير سلبي على المناعة الكلية للجسم ومع ذلك، هذه مجرد خرافة اللقاح يساعد الجسم فقط على إنتاج أجسام مضادة ضد مسبب مرض معين، ما يساعد الجسم على منع دخول العامل الممرض والتسبب في المرض في المستقبل.

اللقاحات مخصصة للفئات الضعيفة فقط: بينما تعطي الحكومات والوكالات الصحية الأولوية لبعض الفئات الضعيفة عندما يتعلق الأمر بتوزيع اللقاحات، فإن هذا لا يعني أنها مخصصة لمثل هذه المجموعات فقط يجب إعطاء اللقاحات للجميع ، إذا كانوا يريدون منع الإصابة بكورونا، والبقاء في مأمن من العدوى الفيروسية.