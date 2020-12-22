شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية للجمع بين لقاح فيروس كورونا من شركة استرازينيكا وسبوتنيكv الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت موسكو، إن بدء التجارب السريرية وشيك للجمع بين لقاح فيروس كورونا من شركة استرازينيكا واللقاح الروسى سبوتنيكv.

وقالت وكالة تاس الروسية، أن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر (RDIF) ، ومركز الجمالية القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الرعاية الصحية الروسية، وقعا مع شركة استرازينيكا AstraZeneca اتفاقية لتطوير وتنفيذ برنامج التجارب السريرية لمجموعة من لقاحات ضد فيروس كورونا، حسبما أفاد صندوق RDIF اليوم الاثنين.

اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات البحثية والتجارية التي ستشمل دراسات لاستكشاف إمكانية الاستخدام المشترك للقاح Sputnik V الروسي، ولقاح استرازينيكا"AZD1222 AstraZeneca من أجل تحقيق حماية أكثر واستمرارية ضد فيروس كورونا.

سيتم إطلاق التجارب السريرية للجمع بين لقاح استرازينيكا AZD1222 مع اللقاح الروسى سبوتنيك Sputnik V قريبًا.

وأشارت الوكالة إلى إن الجدول الزمني الذي يستخدم اثنين من ناقلات الفيروسات الغدية المختلفة للتحصين الأولي والثانوي، كونه تطورًا فريدًا وأساسيًا من قبل متخصصين في مركز Gamalyaالوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الرعاية الصحية الروسية، يسمح بالتحايل على المناعة ضد الناقل الأول، الذي تم تشكيله بعد التطعيم الأول، وبالتالي زيادة فعالية الحقنة الثانية وتكوين مناعة طويلة الأمد.

تتجاوز فعالية لقاح سبوتنيك Sputnik V 90%، و من تخفض من كميات الفيروس الشديدة إلى 100% ، ويعتبر من بين اللقاحات الرائدة ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك في مؤتمر بالفيديو مخصص لتعاون شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية مع الجانب الروسي بشأن اللقاحات.

في 11 أغسطس، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم Sputnik V. في 21 ديسمبر، تم الإبلاغ عن تسجيل اللقاح في بيلاروسيا.

كان بوتين يتحدث عبر الفيديو في حدث افتراضي شهد توقيع AstraZeneca على مذكرة تعاون مع معهد Gamaleya الروسي، الذي طور لقاح سبوتنيك Sputnik V ، مع صندوق الثروة السيادي RDIF الروسي ، وشركة الأدوية الروسية R-Pharm

أظهرت التجارب السريرية، التي لا تزال جارية، أن سبوتنيك Sputnik V لديه معدل فعالية يزيد عن 90% ، أعلى من لقاح استرازينيكا AstraZeneca الخاص ومماثل لتلك الخاصة بمنافسي الولايات المتحدة الأمريكية Pfizer و Moderna.

وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار الروسى RDIF ، إن التجارب السريرية التي تجمع بين اللقاحين الروسي والبريطاني ستبدأ قريبًا في3 دول، ولم يذكر أسماء الدول، لكنه ذكر أن بعضها في الشرق الأوسط والاتحاد السوفياتي السابق، وأضاف دميترييف في وقت سابق إن روسيا تعتقد أن هذا المزيج سيعزز فعالية لقاح استرازينيكا AstraZeneca

قالت كيت بينجهام، رئيسة فريق عمل اللقاحات في بريطانيا، هذا الشهر إن المملكة المتحدة ستبدأ التجارب العام المقبل باستخدام مجموعات من أنواع مختلفة من اللقاحات للتطعيمات الأولية واللقاحات المعززة، على أمل أن نهج "الخلط والمطابقة" قد يزيد من استجابة مناعية.

يسلط التعاون بين واحدة من أكثر الشركات المدرجة قيمة في بريطانيا ومعهد الأبحاث الروسي المدعوم من الدولة الضوء على الضغط لتطوير لقاح فعال لمكافحة وباء كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 1.6 مليون شخص.

في موسكو، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصويت على الثقة طال انتظاره من قبل شركة تصنيع غربية في لقاح سبوتنيك Sputnik V ، والتي تقول السلطات الروسية إنها هدف لحملة واسعة مدعومة من الخارج، تريد روسيا إنتاج اللقاح الجديد بشكل مشترك إذا ثبتت فعاليته.

كما أعلن ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF ، الذي يمول ويروج للقاح سبوتنيك Sputnik V ، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتقد أن سبوتنيك كان فعالًا للغاية ضد سلالة جديدة من فيروس كورونا الموجود في أوروبا.

وقال إن بيلاروسيا المجاورة ستبدأ إنتاج اللقاح الروسي في الربع الأول من العام المقبل وأن كازاخستان بدأت الإنتاج، مضيفا، إن منشآت التصنيع الأجنبية ستنتج أكثر من 500 مليون جرعة من اللقاح الروسي العام المقبل.