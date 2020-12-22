شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كانزينو الصينى المضاد لكورونا يجند 20 ألف مشارك للمرحلة الثالثة من التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تشنج تشونج، المسئول في لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن عدد المشاركين فى التجارب الثالثة للقاح كازينو الصيني المضاد لكورونا بلغ 20 ألف شخص، مشيرًا إلى أنه يحرز تقدمًا سريعًا نسبيًا".

أضاف فى مؤتمر صحفي: أظهرت أحدث بيانات تسجيل التجارب السريرية أن تجارب المرحلة 3 لمرشح كانزينوCanSinoBIO ، والتى من المقرر أن تشمل 40 ألف مشارك إجمالاً، بدأت في تسجيل المشاركين في باكستان، وروسيا، والمكسيك وتشيلي، موضحًا أن اللقاح المرشح لديه أيضا تجارب في الأرجنتين، وحصل على صفقة توريد مع المكسيك.قال تشنج، إن لقاحًا طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية يمكن أن يبدأ المرحلة الثالثة من التجربة السريرية قريبًا، دون أن يحدد مكان اختباره.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة كانزينوCanSinoBIO يوم 28 نوفمبر إن لقاح كورونا أحادي الجرعة تم إعطاؤه لحوالي 40ألف -50 ألف شخص في حالات الطوارئ منذ حصوله على الموافقة لاستخدامه في الأفراد العسكريين في يونيو.

وذكرت وكالة رويترز أن اللقاح المرشح، المعروف باسم Ad5-nCoV أوConvidecia ، الذي تعمل شركة كانزينوCanSino على تطويره بالاشتراك مع معهد أبحاث مدعوم من الجيش الصيني، من بين اللقاحات الخمسة التي انتقلت الصين إلى المرحلة 3 من التجارب السريرية لاختبار فعاليتها.