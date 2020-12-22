شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ليس هناك دليل على خطورة سلالة كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن خبراء كثيرون أكدوا على أن سلالة فيروس كورونا الجديدة ليس هناك دليل على خطورتها، ولكنها أصبحت أكثر سهولة فى الانتشار، موضحة أن بريطانيا حذرت بعد انتشار الفيروس بشكل واسع.

وأضافت الرباط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، تقديم عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه يجب على المواطنين أخذ الحذر والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، كما أنه يجب تجنب التجمعات.

وأكملت المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه لم يثبت حتى الآن أن هناك أعراض مختلفة بالنسبة لسلالة الفيروس الجديد التى ظهرت فى بريطانيا، مشيرة إلى أن هناك هيئات دولية وهيئات كل بلد تعطى الموافقة على لقاح كورونا.

وأشارت المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه يتم مراجعة اللقاح الصيني الذى ظهر مؤخراً، كما أنه يتم مراجعة كافة اللقاحات من خلال الهيئات الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما أن تناول اللقاحات غير ملزم.