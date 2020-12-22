شكرا لقرائتكم خبر عن السجون البريطانية تحذر من زيادة الوفيات بسبب السلالة المتطورة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة مراقبة السجون السابقة ببريطانيا، من أن سلالة فيروس كورونا البريطانية المتطورة قد تؤدي إلى خسائر فادحة، من الإصابات في السجون في جميع أنحاء إنجلترا، بعد أن تعرضت أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة للإغلاق، خوفا من انتشار السلالة المتطورة خاصة أنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن السلالات السابقة، طبقا لما ورد في موقع independent.

وأكد نيك هاردويك، كبير مفتشي السجون السابق،أهمية السيطرة "على الانتشار المحتمل للفيروس في السجون أو المخاطرة بحالات وفاة يمكن الوقاية منها، مقترحًا تقديم خطة للإفراج تشمل السجناء الضعفاء من السجون، منعًا لزيادة معدلات الوفاة.

وأوضح كبير مفتشى السجون البريطانية السابق، أن احتجاز الأشخاص على مقربة من بعضهم البعض يعرضهم الى مخاطر عالية، لذا لابد من حماية النزلاء وموظفي السجون والسجناء، مؤكدا أن السلالة المتطورة ستؤدى الى خسائر فادحة داخل السجون ما لم يتم تطبيق نظام أكثر صرامة.

جدير بالذكر أن السجون البريطانية قد تبنت أنظمة صارمة تم بموجبها إلغاء الزيارات الاجتماعية والتعليم وحبس النزلاء خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، فلم يتم السماح لهم بالخروج إلا للاستحمام، كما أنها قدمت حينها مخطط للإفراج المبكر لما يقرب 4000 سجين في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا .

يأتى ذلك بعد أن توفى 27 سجينا بريطانيا خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، بالإضافة الى وفاة 22 سجينًا حتى الآن بسبب الفيروس منذ بدء الموجة الثانية .

كما قررت وزارة العدل في بريطانيا تعليق زيارات السجون في بعض المناطق التي تتميز بارفتاع معدلات الإصابات بها.