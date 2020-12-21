لأول مرة في الإمارات.. زراعة بنكرياس وكلية بعملية واحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الأطباء في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" أول جراحة لزراعة البنكرياس في الإمارات، تضمنت أيضا زراعة كلى جديدة للمريضة نفسها.

وأجريت العملية الجراحية المزدوجة، على مدى 5 ساعات متواصلة، لمريضة في العشرينات من عمرها، تعاني من مرض السكري من النوع الأول.



وتم زراعة الكلى الجديدة، علاجا لمرض السكري الناتج عن فشل كلوي أصيبت به، وبنكرياس جديد لتنهي تماما اعتمادها على حقن الأنسولين.

وبعد العملية، ستكون كليتيها الجديدتين قادرة على ترشيح الشوائب من دمها. أما البنكرياس الذي نقل لها فسينتج الأنسولين، لينظم نسبة السكر في دمها، تنظيما فعالا، منهيا بذلك معاناتها مع مرض السكري من النوع الأول.

وأجريت هذه الجراحة التي تعد حدثا هاما، في شهر نوفمبر، وهي جراحة تعطي آمالا جديدة لمرضى السكري من النوع الأول، ممن يعانون من مضاعفات خطيرة، كالفشل الكلوي، أو أولئك الذين لا يستطيعون أن يتحكموا في نسبة السكر في دمهم، باستخدام حقن الأنسولين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الدكتور لويس كامبوس، وهو الجراح الذي قاد عملية الزراعة، في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، قوله إن البدء في عمليات زراعة البنكرياس في دولة الإمارات من شأنه أن يغير الحياة للأفضل. فنحن الآن قادرون على أن نجمع بين عملية جراحية لزراعة الكلى، لإنقاذ حياة المريضة، وعملية جراحية لزراعة بنكرياس لنفس المريضة، فتتغير حياتها إلى الأفضل وتتخلص من معاناتها مع مرض السكري من النوع الأول، وما كان يستلزمه يوميا من حقن الأنسولين. وأما المرضى الذين كانوا لا يستطيعون العيش دون أن يحقنوا يوميا بحقن الأنسولين، فشعورهم بالتحرر من هذه الضرورة الصحية، هو شعور عميق حقا، لا يكاد يوصف".

وأضاف الدكتور كامبوس أن "جراحات زراعة البنكرياس هي جراحات معقدة جدا، وتتطلب قدرا كبيرا من التقييم قبل الشروع في الجراحة نفسها. ومعظم المرضى، ممن يعانون من مرض السكري من النوع الأول، يستطيعون معالجة نسبة السكر في دمهم باستخدام حقن الأنسولين. ولكن إذا ما أصيبوا بمرض من أمراض الكلى، ثم ظلت الحالة تتفاقم إلى حد الاضطرار لعملية زراعة كلى، فإن إجراء هذه العملية مع عملية أخرى لزراعة البنكرياس قد يغير حياة هؤلاء المرضى تغييرا حقيقيا إلى الأفضل، فيجعلهم يأكلون ويشربون بصورة طبيعية، دون أن يحملوا هما لنسبة السكر في دمهم".

وتعد هذه العملية النادرة المزدوجة التي أجريت فيها جراحة لزراعة عضوين علامة بارزة ميزت العملية رقم 100 من عمليات زراعة الأعضاء، في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، منذ البدء في تقديم خدمات جراحة زراعة الأعضاء، منذ العام 2017.

ومستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" هو المستشفى الوحيد الذي به مركز لزراعة الأعضاء المتعددة، في الإمارات.