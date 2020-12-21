تركيا تسجل زيادة قياسية بوفيات كورونا اليومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تركيا، الاثنين، تسجيل زيادة قياسية يومية في وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن البلاد سجلت، الاثنين، 254 حالة وفاة، رغم أن عدد حالات الإصابة انخفض لليوم السادس على التوالي إلى قرابة 3400 حالة.



وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة الفحوص الإيجابية قفزت فوق أربعة في المئة للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

وارتفع عدد الفحوص اليومية إلى قرابة 200 ألفا، الاثنين، بعد انخفاضه خلال اليومين السابقين.

وفرضت تركيا حظرا للتجول في أوقات محددة، وأغلقت المطاعم للحد من انتشار كوقيد-19.

وعلقت، الأحد، رحلات الطيران من بريطانيا ودول أخرى مؤقتا بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.