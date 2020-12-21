القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادرت أول شاحنات تحمل مصل شركة "موديرنا" ضد فيروس كورونا المخازن، تحت إجراءات أمنية مشددة.
وتوجهت شاحنات فيديكس، التي تتولى نقل اللقاح، إلى المستشفيات الأمريكية، ليبدأ توزيعه على الفور.
واليوم، أصبحت الولايات المتحدة البلد الوحيد في العالم الذي لديه مصلين ضد فيروس كورونا المستجد.
وتولت شركة فيديكس
وأعلنت شركة "فيديكس" للوجيستيات في بيان البدء في نقل مصل شركة "موديرنا" وأن الشاحنات كانت تغادر المخازن الموجودة في مناطق مختلفة من البلاد.
وجاء وصول الأمصال في أسوأ وقت للفيروس في الولايات المتحدة، التي تسجل اكثر من 17.6 مليون حالة اصابة و316 ألف حالة وفاة، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز".
كانت هذه تفاصيل خبر تحت حراسة مشددة.. بدء نقل مصل "موديرنا" للمستشفيات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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