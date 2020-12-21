المغرب يفرض حظر التجول ليلا لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت حكومة المغرب، الاثنين، إنها ستفرض حظر التجول ليلا لمدة 3 أسابيع ابتداء من الأربعاء في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقررت الحكومة "حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 6 صباحا، باستثناء الحالات الخاصة".
كما قررت "إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى الساعة 8 مساء"، وكذلك "منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، والإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من الدار البيضاء، وأكادير، ومراكش وطنجة" وهي مدن تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن القرار اتخذ "بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا.
وأفادت إحصاءات وزارة الصحة المغربية، مساء الاثنين، أنها سجلت 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من 1899 الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 418002 منذ الإعلان عن أول حالة في البلاد في مارس/ آذار الماضي.
كما سجلت السلطات 43 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نزولا من 48 الأحد، مما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7000.
ويعكس انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب في الأيام القليلة الماضية، انخفاضا غير مسبوق في عدد تحاليل الكشف عن كوفيد-19.
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