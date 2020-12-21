الصحة العالمية تؤكد: سلالة كورونا الجديدة ليس لها تأثير على اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم وجود دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة لكورونا المستجد المكتشفة في بريطانيا تسبب عدوى أكثر خطورة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، على لسان المسؤولة عن ملف جائحة كوفيد-19، الإثنين، أن السلالة الجديدة لا تؤثر على فعالية الاختبارات التشخيصية واللقاحات المتاحة.



وصرحت ماريا فان كيركهوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن مسؤولين بريطانيين أخبروا المنظمة أنهم "يرون أن هذه السلالة ليس لها أي تأثير على اللقاح".