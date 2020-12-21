دراسة تحدد أدوات منزلية لتعزيز كفاءة الكمامة ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما ترتدي الكمامة (ماسك) في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، فإنك تحمي نفسك والآخرين من حولك عن طريق الحفاظ على زفيرك بعيدا عنهم.

ويعرف الزفير باسم "الهباء الجوي"، وتكمن خطورته في أنه قد يكون محملا بالعديد من الجسيمات التي يحتمل أن تكون معدية أي تنقل العدوى.

كما أن هذا القناع نفسه يحميك أنت أيضا من عدم استقبال نفس الشيء من الآخرين.

وطور فريق بحثي في جامعة ديلاوير الأمريكية طريقة جديدة لتقييم مدى جودة (الماسكات)، التي تحافظ على الهباء الجوي، واكتشفوا أن ماسكات (N95) ذات التركيب المحكم أكثر حماية من أقنعة (N95) الفضفاضة والأقنعة الجراحية والأقنعة المخيطة.

ومع ذلك، أكد الباحثون في الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية "بلوس وان"، أنه حتى (الماسك) الذي لا يعد مثاليا، فإنه أفضل من عدم وجود (ماسك) على الإطلاق.

علاوة على ذلك، بالنسبة للماسكات المنزلية، فإن بعض التعديلات البسيطة، مثل وضع طبقات في مرشح القهوة يمكن أن تعزز الحماية.

ومنذ بدأت الجائحة أصبحت (الماسكات) موضوع بحث جديد وساخن حول العالم، وتركز معظم الأبحاث على توصيف المواد وكفاءتها، واهتم الفريق البحثي بدراسة انتقال الهباء الجوي من الفجوات الموجودة حول جوانب الأقنعة وأسفلها ومنطقة الأنف.

وابتكر الباحثون نموذجًا في المختبر لتحديد انتقال الجسيمات باستخدام البخاخات، أو جهازًا يولد ضبابًا مستنشقًا من الأدوية لأمراض مثل الربو، ونسخة طبق الأصل مطبوعة ثلاثية الأبعاد للوجه والأنف والفم.

ووجد الباحثون أن ماسكات N95 ذات التركيب المحكم هي أفضل أقنعة الوجه أداءً، مما يشير إلى أنه يجب إعطاء الأولوية لهذه الأقنعة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين سيتم اختبارهم بشكل مناسب لهم.





وبالمقارنة، فإن أقنعة N95 غير الملائمة والأقنعة الجراحية والأقنعة المخيطة جميعها سمحت بإطلاق ما يتراوح بين 35 - 70 ضعفًا من الجسيمات.

ووجد الفريق البحثي أن بعض الترقيع لأقنعة الوجه تجعلها أكثر حماية، مثل وضع مرشح القهوة بين طبقات من القماش القطني أو استخدام منظف الأنابيب للإمساك على قبضة الأنف يقلل من تعداد الجسيمات التي تسربت من هذه الأقنعة محلية الصنع.

ولم يقس الفريق البحثي عدد الرذاذ فحسب، بل قام أيضًا بقياس متوسط حجم الجسيمات، التي يمكنها الهروب من قناع الوجه، ووجدوا أن ارتداء القناع يساعد على ترشيح أصغر الهباء الجوي بشكل فعال.

وفي حين أن الأقنعة بدون ثغرات تكون أكثر حماية، فمن المحتمل أن تقلل الأقنعة غير الملائمة من انتقال الهباء الجوي أو جزيئات الزفير.

ومع ذلك تؤكد الدراسة أنه إذا تم ارتداؤها في مناطق ذات تهوية سيئة، فإن الجسيمات التي تتسرب من الأقنعة غير المناسبة قد تتراكم بما يكفي لتعزيز انتقال (كوفيد–19)، وهذا مجرد سبب آخر للجمع بين استخدام قناع الوجه والتباعد الاجتماعي والتهوية المناسبة.