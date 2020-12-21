إصابات كورونا اليومية تتراجع في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الاثنين، انخفاض أعداد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنه تم تسجيل 640 إصابة جديدة و15 وفاة، مع شفاء 924 حالة، خلال 24 ساعة.

وأضاف أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 270 إصابة و531 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 95 ألفًا و200 شخص، بينهم 28 ألفًا و299 حالة نشطة، ووفاة 1369 شخصًا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.