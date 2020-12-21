شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: النساء أقل عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس «كورونا» من الرجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة جديدة، أن النساء المصابات بفيروس كورونا المستجد، يواجهن مضاعفات مرضية أقل خطورة من الذكور، لامتلاكهن هرمونات وكروموسومات تساهم في استجابة مناعية أفضل.

وقال جافين أوديت، الطبيب في جامعة ألبرتا في كندا وكبير مؤلفي الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف القلب ووظائف الأعضاء الدموية، إن فريق الباحثين ركز خلال دراسته على الفرق بين الجنسين في التعامل مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واكتشفوا أنه يكمن في جين ACE2.

ووفقًا لموقع «news18»، فإن «ACE2» هو إنزيم يعمل كمستقبل يسمح للفيروس بدخول جسم الإنسان، ولكنه أيضًا أساسي في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والكلى».

وأوضح «أوديت»: «الكروموسومات التي تمتلكها النساء تجعلهن يمتلكن نسختين من جين ACE2، بينما يمتلك الرجال نسخة واحدة فقط، الأمر الذي يحميهن بدوره من المضاعفات المرتبطة بالفيروس»، بمعنى أن النساء لديهن ضعف مستقبلات الجين في أجسامهن، مما يمنحهن فرصة أقل للإصابة بأمراض أخرى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتابع: «الوجود الأقوى للمستقبلات الشبيهة بالجين لدى النساء يفسر سبب كون جهاز المناعة لديهن أقوى من الرجال ويمكنه تحمل عدوى جميع الفيروسات بشكل أفضل، بما في ذلك نزلات البرد».

كما أوضحت الدراسة أن النساء يمتلكن جينا آخر أقوى مرتين من الرجال، يسمى «Toll-like 7»، وهو جزء أساسي من الجهاز المناعي ويعمل على إعطائه المزيد من القوة.

وأفاد الباحثون في الدراسة أن الرجال يواجهون أمراضًا أكثر خطورة ونتائج أسوأ في حالة إصابتهم بأي فيروس بالمقارنة بالسيدات في جميع أنحاء العالم.

وأشاروا إلى أن النساء من المحتمل أن يواجهن المزيد من التعرض لـ SARS-CoV-2 أكثر من الرجال، ولكن هذا لن يعرضهم لمضاعفات قوية مثل الرجل.