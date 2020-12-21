طرق بسيطة لتنويم المولود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً - من الطبيعي أن تكون فكرة تنويم المولود الجديد صعبة ومرهقة، كما انك تحاولين عدة طرق لكي ينام في الليل، فأنت بحاجة إلى الراحة، ولذلك فالطرق الكثيرة قد لا تأتي بنتيجة ما لم تكن طرقاً مدروسة تختارها لك طبيبة أطفال ورعاية أمومة هي الدكتور كوثر أبو رزق، حيث تقدم لك هذه المقترحات لتنويم المولود كالآتي.

الملاعبة والملاطفة

غني له ولاعبيه

تخيلي أنك حين تلاعبين وتلاطفين مولودك، فهو سوف يهدأ ويخلد إلى النوم، والسبب أن التوتر الذي يصيبك ينتقل له فتزيد لديه هرمونات التوتر ويشعر بالأرق، وعليك أن تكوني هادئة، وتلاعبي وتلاطفيه، وتغني له مهما كان صغيراُ، لا تعتقدي أنه لا يفهم ولكن مجرد سماعه لنغمات صوتك الحنونة والهادئة سوف تجلب له النوم، فلا تشكي وتتذمري منه أمامه.

الحمام الدافيء

رشي جسمه بالماء الدافيء

يجب أن تختاري الحمام الدافيء في ساعات المساء، رشي جسمه بماء دافيء ثم البسيه ملابس قطنية بعد تجفيف جسمه جيداً، ليس الغرض من الحمام أن يكون طويلاً فيرهق المولود ويزيد من درجة توتره، بل هو لكي يبعث الاسترخاء والراحه لديه، وشعوره بالجفاف بعد تغيير الحفاض.

التدليك

دلكي بطنه بزيت الزيتون

يلعب التدليك والمساج دوراً في تهدئة أعصاب الكبار والصغار، ويعمل على استرخاء العضلات، وانت بحاجة للتدليك لكي يتخلص مولودك من الغازات، قومي بتدليك بطنه بزيت طبيعي، وقومي بتدليك ظهره لكي يسترخي، ويمكن عم لمساج لساقيه بواسطة زيت الأطفال أو زيت اللافندر.

تدفئة الغرفة وتهدئة الاضاءة

خفض الانارة

الجو المحيط بالمولود يساعد على نومه السريع والهاديء، قومي بتدفئة الغرفة بحيث تكون مناسبة للجو، وكذلك البسيه جوارب قطنية ناعمة، وقومي بخفض الانارة في الغرفة واختاري ألوان الانارة الهادئة والمحببة للأطفال.

الملابس والأغطية

لا تكثري من الأغطية فوقه

ربما لاحظت أن طفلك يبكي مع كل قطعة ملابس إضافية تضعينها فوق جسمه، هو يشعر بالحر كما يشعر بالبرد، ويميز بين نعومة وخشونة القماش، اختاري له الملابس القطنية الناعمة الملاصقة للجلد، واختاري له بيجامة قطنية ناعمة ملاصقة لجسمه مباشرة، ثم قطعة أخرى، ابتعدي عن الملابس الصوفية الملاصقة للجلد لأنها تثيره، كما عليك مراعاة أن تكون الأغطية فوقه مناسبة لحرارة الجو، لا تلبسيه جوارب من الصوف مهما بلغت درجة البرودة.

والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك أسئلة حول تنويم المولودأتركيها لنا في التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.