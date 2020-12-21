الفرق بين الطلق البارد والحقيقي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً - ما هي أعراض الولادة، ومتى يمكنك التأكد من أنك تمرين بمرحلة الولادة الأولى وهي الطلق الحقيقي، وهل هناك ما يعرف ب " الطلق البارد"؟، للإجابةعلى هذه الأسئلة التقت " الخليج 365" بالدكتورة وفاء جرادة _ إختصاصية النساء والولادة_ حيث أشارت إلى الفرق بين الطلق البارد والطلق الحقيقي كالآتي. ما هو الطلق البارد؟ تقلصات سريعة هو الألم المحتمل لتقلصات الرحم.

يحث قبل الولادة بعدة أيام أو ساعات وخصوصاً للمرأة التي ستلد لأول مرة" البكر".

يمتاز الطلق البارد بأن مدة تقلصاته الرحميه لا تزيد عن 30 إلى 45 ثانية في كل مرة.

كما أن الفارق الزمني بينها يكون كبيراً يصل إلى عشرين دقيقة.

قد يحدث أن تنزل سدادة الرحم خلال الطلق البارد، ويفتح عنق الرحم لمسافة 3 سنتيمترات.

وعند توجه السيدة للمستشفى يطلب منها الأطباء المغادرة لأنها ليست في حالة ولادة. طرق تحفيز الطلق ممارسة العلاقة الحميمة" الجماع": رغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن العلاقة الحميمة تؤدي لاحتقان الحوض في الشهر الأخير من لحمل، إلا أنها تساعد على زيادة نسبة هرمون " الأوكسيتوسين" وهو الذي يزيد من انقباضات الرحم فيحفز الولادة الطبيعية وأن يصبح المولود في وضعية النزول من المهبل.

نزول وطلوع الدرج: من الطرق المهمة التي تحفز الطلق لأن هذه العملية تزيد من ضربات القلب وبالتالي تزيد من انقباضات الرحم.

ممارسة أي نوع من أنواع الرقص: قد تستغربين من هذه المعلومة ولكن الرقص الشرقي أو رقص الزومبا أو التانغو من أنواع الرياضات التي تحرك كل عضلات الجسم، وبالتالي فهي مفيدة وفعالة في تحفيز الطلق، فالرقص يقوم بنفس مفعول طلوع وصعود الدرج من حيث زيادة ضربات القلب.

قيادة السيارة في الشهر الأخير من الحمل: ولا ينصح به في الشهور الأولى.

المساج والتدليك اليدوي على يد خبير: وذلك لتقليل التوتر العصبي والاستعداد للولادة. ما هو الطلق الحقيقي؟ أول مراحل الولادة يكون الطلق حقيقياُ حين يفتح الرحم بمقدار 4 سنتيمترات.

يعتبر الطلق الحقيقي هو أول مراحل عملية الولادة الطبيعية الثلاثة.

تحدث الانقباضات الرحمية في حالة الطلق الحقيقي كل اثنين إلى ثلاث دقائق، وتستغرق الانقباضة الواحدة وقتًا أطول من 50-70 ثانية.

يستغرق الطلق الحقيقي من أربع إلى ثمان ساعات، وقد يطول بالنسبة للبكر.

يجب الذهاب للمستشفى في حال كان الطلق بهذه الوتيرة.

وفي حال ظهور الأعراض المصاحبة له مثل الشعور بالغثيان، وألم في الساق وتشنجها، وكذلك آلام في الظهر.

الطلق الحقيقي يكون مقدمة لنزول الجنين حيث تزداد توسعات الرحم بمعدل واحد سنتيمتر كل ساعة حتى تصل إلى مسافة مناسبة لنزول رأس الجنين.



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