كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً -

أظهرت الدراسات البحثية أن الأطفال يتعلمون مهارات الكتابة بداية من سن ثلاث سنوات فما فوق شرط أن تضع الأم في اعتبارها مدى التطور الحركي والذهني لطفلها؛ لأن المعرفة بمدى تطور طفلك يساعدك على تعليمه المهارات اللازمة له في الوقت المناسب، وبالطريقة المناسبة. عن كيفية تعليم طفل 4 سنوات الكتابة معنا الدكتورة ماجدة مصطفى خبيرة المناهج بجامعة حلوان

تجهيز الأدوات وتهيئة الطفل قبل تعليمه

تأكدي من قدرة طفلك على الإمساك بأقلام التلوين والكتابة

وفري لطفلك مجموعة من أقلام التلوين، أو أقلام الماركر لتشجيعه على الكتابة، وتأكدي أن الطفل قادر على الإمساك بالأقلام والتلوين أو الكتابة، حالة ما كانت مهاراته الحركية والذهنية تتطور بشكل سليم

قومي بشراء الألعاب التعليمية التي يمكن من خلالها تقديم مفهوم الكلمات والحروف إلى طفلك، ولا تتسرعي في تقديم الحروف الأبجدية أو الأرقام إلى طفلك، ابدئي بإنشاء خطوط وأشكال بسيطة واطلبي منه نسخها

استخدمي بطاقات الأبجدية

استخدمي بطاقات الأبجدية العربية -عدة كروت-؛ حيث تكتب حروف الأبجدية على جانب واحد من الكارت، بينما تكتب كلمة مطابقة مع صورة على الجانب الآخر للكارت

تأكدي من أن النشاط التعليمي يحدث أثراً ممتعاً ومريحاً لطفلك، وليس من المهم أن يحرز تقدمًا ملحوظًا في تعلم الكتابة، فكل طفل يأخذ الوقت المناسب لقدراته

التعليم من خلال الألعاب

العلم من خلال الألعاب

التعلم من خلال الألعاب يحقق كثيرًا من المرح لطفلك. لذلك يمكنك شراء ألعاب تعليم الحروف الأبجدية العربية. على سبيل المثال، لعبة البازل لتعليم الحروف العربية

ما رأيك في توفير صينية وكمية من الرمال! واكتبي الحروف على ورقة، ثم اطلبي من طفلك أن يعيد كتابتها على الرمال

باستخدام الحروف العربية الممغنطة، يمكنك أن تطلبي من طفلك العثور على حرف ما بين مجموعة مختارة من الأحرف، ولصقه على السبورة البيضاء الصغيرة

الأطفال يحبون الغناء، لذلك من الممكن استخدام بعض الأغاني لتعليمهم الحروف، أو أن تغني مع طفلك لتساعديه على تذكر الحروف والمفردات التي تعلمها

يحب غالبية الأطفال اللعب بالصلصال وصنع أشكال منه، لذلك يمكنك استخدام الصلصال في تعليم أطفالك كتابة الحروف العربية

يمكن استخدام كتب التلوين الخاصة بتعليم الحروف، فهي ممتعة ومرحة، خاصة أن غالبية الأطفال يحبون التلوين

بدايات تدريب الطفل على الكتابة

علمي طفلك كيف يمسك بالقلم

البداية تكون بتعليم طفلك كيف يمسك القلم لكتابة الحروف، واشرحي له بصبر كيف يمسك القلم

أعطي طفلك أقلامًا قصيرة، ليتمكن من الإمساك بها بسهولة، ولا تقلقي بشأن عدم كتابته الحروف بشكل واضح؛ عملية تتطلب وقتًا يختلف من طفل لآخر

قد يواجه الأطفال الصغار مشكلات في الكتابة؛ مثل فرط النشاط، وقلة الانتباه، وعدم القدرة على التنسيق بين اليد والعين بسبب عدم تطوير مهاراتهم الحركية

يمكن أن يؤدي اللعب بمضرب وكرة، أو ممارسة الصيد، إلى تحسين قدرة الطفل على التنسيق بين العين واليد

كرة ضغط لتقوية عضلات أصابع طفلك

تقوية عضلات الأصابع وتدريبها على الإمساك بالقلم الرصاص؛ امنحي طفلك كرة ضغط واطلبي منه الضغط عليها بأصابعه، وشجعي طفلك على المصافحة

اجعلي طفلك يشاركك الأعمال اليومية مثل: تثبيت الملابس بالمشابك فوق الحبل، اطلبي منه إغلاق أزرار معصمه وفتحه عدة مرات

كافئي طفلك بالهدية المفضلة لديه كلما أحرز تقدمًا في تعلم الكتابة والقراءة؛ لأن ذلك سيشجعه على الاستمرار في عملية التعلم وتقبلها

سوف يحتاج منك الأمر إلى وقت؛ لأن تعلم الكتابة لا يأتي إلا بالممارسة، ولكن قبل أن تبدئي في تعليمه الكتابة، يجب أن تقومي ببعض الخطوات التأهيلية والتي ذكرناها أعلى

كيفية تعليم طفل 4 سنوات الكتابة

اسمحي له بتجربة الكتابة

اسمحي له بتجربة الكتابة

دعي طفلك يبدأ في تجربة الكتابة بمجرد أن يتمكن من المشي وإمساك الأشياء، أعطيه قلماً وورقة واتركيه يبدع دون أي توجيه منك؛ لأنه لن ينجح خلال هذه المرحلة في كتابة شيء مفيد

تشكيل الأحرف والأرقام

فلا يجب البدء باستخدام القلم في الكتابة، وإنما تعليم الطفل عن طريق تشكيلة الطين الطبي المخصص للأطفال على هيئة أشكال وحروف وأرقام، وبهذا يسهل أن تعلميه دون أن يشعر بالملل، ولتجعليه يشاركك هذا النشاط

مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية

هناك العديد من مقاطع الفيديو المتوفرة على الإنترنت سواء في مواقع التعليم بالفيديو أو التطبيقات الإلكترونية، والتي تساعد في تعليم الأطفال طرق الكتابة بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن الاستعانة بها

الكتابة بخط كبير وواضح

الكتابة بخط كبير

حتى يستطيع الطفل حفظ طريقة الكتابة، يمكن أن تستخدمي ألواناً حيوية ولافتة وخطوطاً كبيرة، فهذا سيساعده في تقليد الكتابة بسهولة

ولا تنسي نطق الحروف والأرقام أثناء كتابتها، ليربط الطفل بين ما يراه وما يسمعه

التعليم بالنقاط

قومي بعمل نقاط لبعض الحروف السهلة "ويستحب أن تبدأ بالحرف الأول من الاسم المحبب الذي تنادي به طفلك، ثم اجعليه يسير على الخطوط ويصل هذه النقاط ليشعر بأنه قام بإنجاز

التعليم بالتكرار

أيضاً يساعد التكرار في تثبيت شكل الحروف والأرقام وطريقة كتابتها في ذهن الطفل، ولذلك يجب أن تركزي على كل رقم وحرف؛ حتى يستطيع حفظه

الثناء وتشجيع الطفل

عندما يقوم الطفل بكتابة حرف أو رقم، يجب أن تبدئي في التصفيق والتهليل له، لتشجيعه على الاستمرار في هذا

كما يجب أن تتحلي بالصبر في حالة خطأ الطفل وتستخدمي أسلوباً بسيطاً في شرح طريقة الكتابة، ولا تلجئي أبداً للعصبية

لا تضغطي على الطفل

لا تضغطي على الطفل ليتعلم الكتابة

فلا تتصوري كيف يكون الأمر شاقاً على الطفل أن يمسك بقلم ويكتب حروفاً وأرقاماً؛ لأنه سيشعر بألم في يده نتيجة الضغط الزائد على الأصابع

ولهذا عندما يبدأ طفلك في الشكوى والشعور بالملل، يجب أن تكتفي بهذا القدر وتبحثي عن نشاط آخر محبب له حتى يقوم بممارسته

والآن عزيزتي الأم، هل لديك استفسارات عن كيفية تعليم طفل- 4 سنوات- الكتابة؟ هيا اكتبيها في المربع أدناه وسوف يجيب عنها خبراء الخليج 365