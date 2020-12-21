شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب وقائى: لا داعى للقلق.. تعدد سلالات كورونا من نفس العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى بجامعة الزقازيق، أن تعدد سلالات فيروس كورونا، تطور طبيعى ولا داعى للقلق من هذا التغير في شكل السلالات، نظرًا لأنها تنتمى من عائلة واحدة للفيروس، موضحًا أن الفيروس يمر بتغير وتحور بشكل يومى، الذى يترتب عليها تغير خصائصه التي قد تكون أكثر شراسة أو أقل تأثيرًا وفقًا لحجم هذا التطور.

وفيما يتعلق عن تراجع منحى الوفيات في مصر من فيروس كورونا، أرجع أستاذ الطب الوقائى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، هذا الأمر إلى عدة عوامل أهمها انتشار المناعة الطبيعية التي تحدث عندما يصاب نحو 70% من المواطنين من المرض، أو عند تناول 50% منهم لقاح التطعيم، الأمر الذى يؤدى إلى اكتساب الأفراد مناعة من المرض وتؤدى إلى تراجع مؤشر الإصابات وبالتالي تراجع الوفيات.

وأشار أستاذ الطب الوقائى إلى أن الأزمة تكمن في حدث تغير جينى للفيروس الذى قد يسفر عنه مخاطر كبيرة ومضاعفات شديدة، موضحًا أن ما يميز السلالة البريطانية أنها قد تكون أكثر انتشارًا عن النسخ القديمة الأخرى.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت عن رفع درجة التأهب الوبائي في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى أعلى مستوى، على خلفية ظهور السلالة الجديدة من كورونا التي أقر وزير الصحة مات هانكوك بأن تفشيها خرج عن السيطرة.