شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التدخين يزيد احتمال التعرض لمضاعفات خطيرة عند الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها اليوم أن التدخين قد يزيد من احتمال التعرض لمضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا متابعة: "إذا أصيب المدخن بفيروس كورونا قد يحتاج إلى دخول العناية المركزة وسيحتاج إلى تنفس صناعى لذلك يجب الإقلاع تماما عن التدخين".

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الإقلاع عن التدخين يحمى من فيروس كورونا وباقى الأمراض، لافتة إلى أن تدخين التبغ يزيد من احتمالات التعرض للمضاعفات الخطرة حال الاصابة بفيروس كورونا .

وقالت وزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الإقلاع عن التدخين لين يكون لمحاربة فيروس كورونا فقط بل لعلاج باقى الأمراض أو للحماية من الإصابة منها .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.