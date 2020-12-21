شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا 3 أضعاف وفيات الإنفلونزا الموسمية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة The Lancet Respiratory Medicine، عن أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أعلى ثلاث مرات مقارنة بالوفيات الناتجة عن فيروس الانفلونزا الموسمية، طبقا لما ورد indiatimes.

وأوضحت الدراسة، أن الفيروس التاجى تزاد خطورته بما يعادل ثلاث مرات مقارنة بالانفلونزا، حيث أجريت الدراسة على 89 ألف مصاب بكورونا، و45 ألف مريض بالانفلونزا الموسمية، حيث توفى نحو 16.9% من مرضى الفيروس التاجى، مقارنة بوفاة نحو 5.8% من مصابي الانفلونزا.

وأرجعت الدراسة سبب خطورة الفيروس التاجى، إلى أن الاختلاف في معدلات الوفيات يرجع إلى المناعة الحالية ضد الانفلونزا الموسمية التي ارتفعت على نحو كبير، أو نظرا لزيادة الاقبال على التطعيم منها بتناول لقاح الانفلونزا السنوية.

ووجد الباحثون، أن عددًا أكبر من مرضى الفيروس التاجى يحتاجون إلى العناية المركزة بنسبة 16.3٪ مقارنة بـ 10.8٪ للإنفلونزا، بينما كان متوسط ​​الإقامة في وحدة العناية المركزة ضعف المدة تقريبًا لمصابى كورونا مقارنة بالإنفلونزا الموسمية.

كما أفادت الدراسة أيضًا، أن عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين تم نقلهم إلى المستشفى نتيجة الإصابة بالفيروس التاجى اقل من إصابات الانفلونزا الموسمية، حيث بلغت نسبة الأطفال المصابين بكورونا 1.4%، في حين بلغت نسبة مصابى الانفلونزا 19.5 %.

وتعتبر الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تصيب الأشخاص أو الأطفال وتعمل على مهاجمة الجهاز التنفسي ويتسبب فيها أحد الفيروسات، وتختلف عن انفلونزا المعدة التي تهاجم الجهاز الهضمى ويكون أعراضها الاسهال والقىء.